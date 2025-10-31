Cũng giống như câu “một bức ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói”, Kylian Mbappe chính là thủ lĩnh của Real Madrid. Anh có thể né tránh, nhưng không thể chối bỏ điều mà ai cũng thấy.

Khán phòng VIP sân Bernabeu chật kín, trước sự hiện diện của đồng đội, quan khách, hàng loạt vị khách mời và giới truyền thông, khoảnh khắc ấy đã đến. Bức ảnh ấy. Anh nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu 2024/25.

Lần đầu tiên Mbappe giành Chiếc giày vàng châu Âu. Ảnh: EEF

Đây là lần đầu tiên Mbappe giành giải. Anh cũng là cầu thủ thứ 3 của Real Madrid nâng cao danh hiệu này. Chỉ 3 người trong 58 mùa giải, kể từ năm 1967.

Người đầu tiên là Hugo Sanchez với 38 bàn mùa 1989/90. Sau đó, Cristiano Ronaldo có 3 lần chiến thắng – lần lượt 40 bàn (2010/11), 31 bàn (2013/14) và 48 bàn (2014/15).

Tính cả chiếc đầu tiên giành được ở MU, Ronaldo có tổng cộng 4 lần được vinh danh.

“Chúng tôi hôm nay vô cùng hạnh phúc, bởi một giải thưởng danh giá như Chiếc giày vàng được trao cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kylian thân mến, chúc mừng cậu”, Chủ tịch Florentino Perez phát biểu.

Perez nói với Mbappe: “Cậu đại diện hoàn hảo cho những giá trị của CLB giàu truyền thống nhất này. Đây sẽ là kỷ niệm không thể quên. Đây là Chiếc giày vàng đầu tiên, nhưng từ đây, cậu đang viết nên lịch sử của riêng mình”.

Mbappe không giấu niềm hạnh phúc: “Thật là tuyệt khi được nhận Chiếc giày vàng! Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là khoảnh khắc quan trọng đối với tôi. Lần đầu tiên tôi giành giải này, có ý nghĩa rất lớn”.

“Tôi phải cảm ơn các đồng đội, những người đã luôn ở bên và giúp tôi tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình”, Mbappe nhắn nhủ. “Chúng tôi là tập thể tuyệt vời, và hy vọng sẽ giành được nhiều danh hiệu mùa này”.

Mbappe đầy tham vọng: “Được chơi cho Real Madrid là một vinh dự lớn lao. Ai cũng biết đây là giấc mơ thuở nhỏ của tôi. Tôi mong sẽ gắn bó thật lâu dài, để mang lại niềm vui cho các Madridista.

Ngày này thật tuyệt vời. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, vì điều quan trọng nhất là tập thể. Nếu không có tất cả những người đang ở đây, tôi không thể giành được giải này.

Cảm ơn toàn thể CLB: các bác sĩ, đội ngũ kỹ thuật và tất cả những ai giúp đỡ tôi trong lẫn ngoài sân cỏ... Không có họ, chẳng thể nào có được danh hiệu này.

Tôi rất hạnh phúc và muốn viết tiếp lịch sử. Mùa trước là 31 bàn.... Mùa này tôi khởi đầu rất tốt (11 bàn La Liga; 16 trên mọi mặt trận – PV), nên... tất nhiên, tôi muốn giành nó mùa tới nữa!”.

Kết quả Chiếc giày vàng 2024/25: