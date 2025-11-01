Juventus đã chọn Luciano Spalletti sau khi sa thải Igor Tudor – người rất nỗ lực truyền tải sức mạnh tinh thần nhưng không hàn gắn được con tàu đắm mà Thiago Motta để lại.

Đội bóng thành Turin ký hợp đồng 8 tháng với Spalletti, có thời hạn đến hết mùa giải. Hợp đồng sẽ được gia hạn 1 năm nếu đội giành vé Champions League.

Spalletti tuyên bố cùng Juventus vô địch Serie A. Ảnh: JFC

“Không có gì khó khăn khi chấp nhận hợp đồng 8 tháng, nếu là Juventus, tôi cũng sẽ làm như thế”, Spalletti phát biểu trước trận gặp Cremonese (2h45 ngày 2/11), vòng 10 Serie A.

Spalletti vừa bị Italia sa thải vì khiến đội bất lợi trong cuộc đua giành vé World Cup 2026 – gần như chắc chắn phải đá play-off.

Nhà cầm quân 66 tuổi tự tin: “Như tôi đã nói với các cầu thủ, tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại cuộc đua vô địch Scudetto.

Tham vọng phải luôn ở mức cao nhất. Vẫn còn 29 trận trước mắt, và trong 30 năm sự nghiệp tôi đã trải qua đủ mọi tình huống”.

Về chiến thuật, Spalletti tuyên bố muốn Juventus chơi thứ bóng đá đẹp, như khi ông giúp Napoli vô địch Serie A 2023/24.

Giới truyền thông Italia đặt câu hỏi về việc Spalletti có sợ hãi vì tiền lệ của các “HLV chọn lối chơi bóng đá đẹp” như Maurizio Sarri hay Thiago Motta không?

“Chúng tôi ra sân là để chiến thắng”, Spalletti lạc quan. “Tất nhiên cũng cố gắng trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Từ khi còn là đối thủ, tôi luôn cảm nhận được vẻ đẹp và tính hiện đại của SVĐ này.

Giờ, trên sân, chúng tôi sẽ thử làm điều gì đó khác biệt. Trước hết phải thắng đã, rồi mới nói đến chuyện khác”.

HLV tạm quyền Massimo Brambilla đã giúp Juventus chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng khi đả bại Udinese 3-1. Spalletti có nhiệm vụ giúp “Bà đầm già” vào top 4 Serie A – hiện đứng thứ 7 – và chiến thắng ở Champions League, gặp Sporting giữa tuần sau.

Trước khi Spalletti ra mắt chính thức, Dusan Vlahovic lên tiếng: “Chúng tôi thay 3 HLV chỉ trong một năm rưỡi. Phải soi lại mình, không thể đổ lỗi cho một người. Lỗi là của tất cả”.

“Phân tích của Vlahovic là hoàn toàn đúng”, Spalletti cho biết. “Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ, chẳng ai có cây đũa thần cả. Tương lai của tôi sẽ do sân cỏ định đoạt.

Tôi không cần bảo đảm nào bằng giấy tờ; tình huống này rất đơn giản và trung thực. Tôi chấp nhận vì thấy ở đây có tiềm năng lớn”.

Trong trận ra mắt trên sân Cremonese, Spalletti không có ngôi sao Kenan Yildiz và hậu vệ Lloyd Kelly vì chấn thương. Cả hai đều có vị trí không thể thay thế dưới thời Tudor.