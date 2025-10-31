Rắc rối mới bên ngoài sân cỏ đến với chàng trai trẻ Lamine Yamal, viên ngọc quý của Barca khiến Hansi Flick và ban lãnh đạo CLB không khỏi đau đầu và thực sự lo ngại.

Theo tiết lộ từ nhà báo Jordi Martin, người chuyên đưa tin về các vụ bê bối của người nổi tiếng trong làng giải trí và bóng đá Tây Ban Nha, Lamine Yamal bỏ đi Italia chơi, sau trận đấu ồn ào được ‘khơi mào’ từ chính anh - Barca thua 1-2 Real Madrid ở Bernabeu.

Lamine Yamal cần được bảo vệ tốt hơn và sao trẻ này cũng cần tránh vì cái tôi bản thân mà để bị ảnh hưởng sự nghiệp sân cỏ. Ảnh: Defensa

Đáng kể, vị này cho biết, Yamal không đi cùng bạn gái – nữ rapper Nicki Nicole, người bận việc ở quê nhà Argentina, thay vào đó anh chàng đến xứ mì ống vui vẻ bên cô gái khác.

Một số nguồn tin ‘khui’ ra, cô gái bí ẩn mà Lamine Yamal đã ‘vui vẻ’ qua đêm ở một khách sạn tại Milan, Italia là người mẫu có tên Anna Gegnoso.

Đáng nói, thời điểm sao trẻ 18 tuổi bỏ đi chơi, Barca có buổi tập phục hồi, tuy không bắt buộc nhưng hầu hết các thành viên trong đội đều có mặt, trừ Lamine Yamal.

Barca được cho cố ‘bưng bít’ để giấu sự việc hòng tránh cho Lamine Yamal nhận thêm búa rìu dư luận, sau màn trình diễn mờ nhạt và ‘gây hấn’ Real Madrid trước trận.

Đây là cô nàng được cho đã có đêm 'vui vẻ' với Lamine Yamal ở khách sạn Milan vừa qua. Ảnh: insta Anna Gegnoso

Việc Yamal tuyên bố Real Madrid “vừa ăn cắp vừa la làng”, ngầm ý đối thủ hay được trọng tài thiên vị nhưng bản thân thì vẫn cứ phàn nàn như chịu thiệt thòi, đã ‘chọc tức’ đến đội bóng áo trắng. Vì lẽ đó, lúc tan trận, những Carvajal, Courtois, Vinicius,… đã có màn ‘dạy dỗ’ Yamal và cầu thủ này không ngại đáp trả…

Cái sự ‘ngông’ của Lamine Yamal khiến chính nội bộ Barca cũng bực mình, không chấp nhận anh thiếu tôn trọng đối thủ đến vậy. Đó là lý do Barca được cho cấm cầu thủ này đưa ra những phát ngôn trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội để tránh…. gây họa thêm.

Anna Gegnoso là người mẫu, người có ảnh hưởng ở Italia. Ảnh: insta Anna Gegnoso

Tuy nhiên, trong khi Barca chưa kịp lo hết cái này thì lại phải nhăn mặt vì cuộc sống bên ngoài sân cỏ của tài năng trẻ này. Mới nhất, Yamal bỏ sang Italia chơi khiến anh càng bị soi mói nhiều hơn.

El Nacional cho hay, Barca đã phải họp khẩn với người đại diện của Lamine Yamal – siêu cò Jorge Mendes, để thảo luận thêm về cách quản lý cầu thủ này, tránh để anh ‘lạc bước’ hay sa đà vào những chuyện không đáng. Ở tuổi 18, Yamal với đầy tiềm năng phát triển, cần sự bình yên và ổn định để tập trung phát triển sự nghiệp, thay vì tư tưởng nổi loạn, sẵn sàng căng mình ‘chống’ lại tất cả để sống cuộc theo ý thích.

Lamine Yamal đang có mối quan hệ yêu đương với rapper người Argentina hơn 7 tuổi, Nicki Nicole. Ảnh: TNT Sports

Lamine Yamal cần học cách đối phó với sự nổi tiếng của mình một cách bình tĩnh, chứ không phải những lời tuyên chiến, hay chứng tỏ bản thân. Người hâm mộ chỉ cần anh làm điều đó trên sân cỏ!