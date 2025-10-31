Cuối phiên chợ hè vừa qua, thương vụ Guehi sang Liverpool đổ vỡ phút chót vì Crystal Palace không tìm được người thay thế.

Cầu thủ 25 tuổi tiếp tục chơi cho Palace và dự định rời sân Selhurst Park theo dạng cầu thủ tự do vào tháng 6/2026.

Marc Guehi có thể gia nhập Real Madrid, thay vì Liverpool - Ảnh: SunSport

Chính vì lý do đó, Marc Guehi nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn cả ở trong lẫn ngoài nước Anh, bao gồm Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Barcelona hay Newcastle.

Trong bối cảnh đang gặp khó khăn về lực lượng, Liverpol đang tìm kiếm một cầu thủ phòng ngự chất lượng ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, Guehi không quan tâm đến việc ra đi giữa mùa giải.

Từ đầu năm 2026, trung vệ người Anh có thể tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài. Đại diện Real Madrid và Bayern Munich đã sớm tiếp cận Guehi để bàn về vấn đề chuyển nhượng.

Đội bóng Hoàng gia muốn thực hiện thương vụ tương tự Alexander-Arnold, chiêu mộ Guehi mà không tốn xu phí nào nhưng chấp nhận trả mức lương hậu hĩnh, kèm tiền lót tay.

Real Madrid tự tin với danh tiếng cùng tiềm lực tài chính tốt, họ sẽ thuyết phục thành công Marc Guehi về làm việc dưới trướng HLV Xabi Alonso.

Los Blancos hiểu rõ tầm quan trọng của việc ký hợp đồng với một trung vệ hàng đầu, trong bối cảnh cả David Alaba và Antonio Rudiger sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Nếu gia nhập sân Bernabeu, Guehi nhiều khả năng chiếm suất đá chính bên cạnh tài năng trẻ Dean Huijsen - người được Real Madrid đưa về hồi hè với mức phí 50 triệu bảng Anh từ Bournemouth.