Real Madrid sẽ phải chi tới 15 triệu euro nếu muốn đưa Jose Mourinho rời Benfica sau ngày 26/5, khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 7 triệu euro chính thức hết hạn.

Đây đang là tâm điểm của truyền thông Bồ Đào Nha trong bối cảnh tương lai của “Người đặc biệt” gần như đã gắn chặt với sân Bernabeu.

Theo báo chí Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Mourinho vẫn là HLV của Benfica về mặt pháp lý, nhưng việc ông chia tay đội bóng Lisbon chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước ngày 26/5, Real Madrid có thể kích hoạt điều khoản giải phóng với mức phí 7 triệu euro. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đồng hồ bước sang ngày mới, chi phí ấy tăng vọt lên thành 15 triệu euro – tương đương toàn bộ mức lương gộp của Mourinho trong năm cuối hợp đồng.

Dù vậy, Real Madrid vẫn có thể tìm cách đàm phán để giảm con số này. Trước mắt, quá trình chuẩn bị cho bầu cử (ngày 7/6), khi ứng viên Enrique Riquelme thách thức chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez, khiến “Los Blancos” chưa thể hoàn tất hợp đồng với Mourinho.

Benfica hiểu rằng mối quan hệ giữa CLB và Mourinho đã rạn nứt nghiêm trọng, còn bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không có ý định tiếp tục gắn bó.

Tuy nhiên, Benfica không muốn để Mourinho ra đi với mức giá thấp trong bối cảnh họ đang rơi vào thế bị động, khi không giành vé Champions League mùa sau.

Áp lực với Benfica càng lớn hơn khi đội bóng buộc phải đá vòng sơ loại Europa League vào ngày 23/7, đồng nghĩa mùa giải mới phải khởi động sớm từ cuối tháng 6. Trong khi đó, kế hoạch nhân sự của CLB gần như đóng băng vì tương lai Mourinho chưa được giải quyết.

Chủ tịch Rui Costa từng cam kết sẽ nhanh chóng ổn định tình hình sau trận đấu cuối cùng mùa giải, nhưng một tuần đã trôi qua mà Benfica vẫn chưa thể công bố HLV mới.

Marco Silva, người được xem là ứng viên sáng giá thay Mourinho, cũng đang phải chờ đợi diễn biến từ thương vụ này.

Về phía Mourinho, ông tỏ ra khá bình thản trước mọi sức ép. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm hiểu rằng khả năng dẫn dắt Real Madrid là rất lớn, bất chấp việc đội bóng Hoàng gia giờ sẽ phải trả mức phí cao gấp đôi để có được chữ ký của ông.