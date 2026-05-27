Đội bóng thành London không phủ nhận khả năng thanh lý ít nhất một cầu thủ trụ cột, nhằm tạo ngân sách phục vụ kế hoạch tái thiết của Xabi Alonso.

Enzo Fernandez là cái tên được nhắc đến, sau khi có dấu hiệu chia tay người hâm mộ tại sân Ánh Sáng cuối tuần qua. Tiền vệ người Argentina có thể không phải người duy nhất rời Stamford Bridge.

Xabi Alonso chuẩn bị tiếp quản ghế nóng Chelsea - Ảnh: EPA

Chelsea đang muốn chiêu mộ ít nhất hai, thậm chí ba bản hợp đồng chất lượng đủ khả năng đá chính ngay lập tức. Đội bóng muốn nâng cấp ở mọi tuyến, đồng nghĩa với việc cần ngân sách lớn.

Một phần kinh phí sẽ đến từ việc thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Tuy thế, sẽ không bất ngờ nếu một hoặc hai ngôi sao phải ra đi.

Tương lai Enzo Fernandez đang là dấu hỏi lớn. Bản thân nhà vô địch World Cup 2022 sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới, trong lúc cựu thuyền trưởng Chelsea - Enzo Maresca muốn rước anh về Man City.

Vấn đề nằm ở mức phí chuyển nhượng. Enzo gia nhập Chelsea với giá 106 triệu bảng hồi đầu năm 2023, với thời hạn hợp đồng tới 2032.

Sau hơn ba năm khấu hao, giá trị hiện tại của anh trên sổ sách ước tính gần 70 triệu bảng. Vậy nên, bất kỳ CLB nào muốn mua Enzo Fernandez cũng phải chi số tiền tối thiểu trên để Chelsea không bị thua lỗ.

Enzo Fernandez (phải) nhiều khả năng sẽ rời Stamford Bridge - Ảnh: PA

Muốn thương vụ đáng giá, The Blues sẽ yêu cầu mức phí ít nhất 100 triệu bảng. Chưa kể, họ còn phải tìm người thay thế xứng đáng trên hàng tiền vệ.

Bất chấp những tranh cãi ngoài sân cỏ, từ việc "thả thính" Real Madrid cho đến những chỉ trích về sự ra đi của Maresca, Enzo được xem là cầu thủ quan trọng thứ hai của Chelsea mùa này, chỉ sau Joao Pedro.

Câu hỏi đặt ra là liệu Man City, Real Madrid hay Paris Saint-Germain có chịu chi khoản tiền khổng lồ để sở hữu Enzo Fernandez hay không.