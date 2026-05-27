Giới truyền thông Anh tiết lộ, Arsenal cân nhắc nghiêm túc việc tuyển mộ Julian Avarez từ đầu năm. Đội ngũ tuyển trạch Pháo thủ âm thầm thu thập dữ liệu về ngôi sao người Argentina, nhằm đánh giá mức độ phù hợp hệ thống HLV Mikel Arteta.

Các thông số được phân tích, bao gồm tiền sử chấn thương, thể trạng cũng như hiệu suất thi đấu. Tất cả đều cho thấy Alvarez hoàn toàn đáp ứng những tiêu chí mà Arsenal tìm kiếm.

Julian Alvarez muốn đầu quân Barcelona hơn Arsenal - Ảnh: T.T

Thế nên, đội bóng Bắc London rất quyết tâm đưa chân sút vô địch World Cup 2022 về sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

HLV Diego Simeone thừa nhận, Alvarez đang được nhiều đội bóng lớn khắp châu Âu quan tâm, trong đó có Arsenal.

"Tôi không biết Julian Alvarez đang nghĩ gì. Tiền đạo xuất sắc như cậu ấy được Arsenal, Paris Saint-Germain hay Barcelona theo đuổi là điều hoàn toàn bình thường, bởi Alvarez thực sự rất giỏi" - Simeone nói.

Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, Julian Alvarez đã thông báo với lãnh đạo Atletico Madrid về mong muốn rời CLB, khi từ chối ký hợp đồng mới.

Tờ Marca cho biết, cựu sao Man City khao khát đầu quân Barcelona. Alvarez tin rằng, tân vương La Liga đang sở hữu dự án tham vọng hơn Atletico Madrid.

Chân sút 26 tuổi, người ghi 49 bàn sau 106 trận khoác áo Atletico cảm nhận, Barcelona sẽ mang đến cho anh cơ hội đoạt nhiều danh hiệu hơn.

Dẫu vậy, thương vụ này không hề dễ dàng. Julian Alvarez vẫn còn bốn năm hợp đồng với đội chủ sân Wanda Metropolitano, cùng điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro (430 triệu bảng).

Người đại diện Fernando Hidalgo càng khiến tin đồn bùng nổ, khi đăng tải hình ảnh Julian Alvarez xuất hiện tại Barcelona trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, Atletico Madrid sẽ chỉ cân nhắc bán tiền đạo người Argentina với giá 130 triệu bảng - mức phí mà họ nghĩ Barcelona khó lòng đáp ứng.