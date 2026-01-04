Từ 17h chiều nay (1/4), dòng người từ các tỉnh miền Tây ùn ùn quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh kẹt xe nghiêm trọng thường thấy, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định.

Đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1), đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền, theo hướng các tỉnh miền Tây đi TPHCM đông, nhưng không ùn tắc.

Ùn ứ chỉ xảy ra cục bộ tại một số nút giao có đèn tín hiệu như ngã tư dưới chân cầu Bình Điền hay giao lộ Bùi Thanh Khiết. Tuy nhiên, sau khi đèn chuyển xanh, dòng xe nhanh chóng được giải tỏa.

Chị Nguyễn Kim Xuân (Đồng Tháp) chia sẻ: "Năm nay đi lại thuận lợi hơn nhiều, ít kẹt xe. Tôi cứ ngỡ khu vực Bình Chánh sẽ tắc đường nhưng không ngờ lại khá thông thoáng".

Tại bến phà Cát Lái, lượng phương tiện từ địa bàn tỉnh Đồng Nai đổ về TPHCM tăng cao. Đại diện đơn vị quản lý cho biết, trong ngày 4/1, phà dự kiến đón khoảng 55.000 lượt khách.

Để giảm áp lực, lực lượng Thanh niên xung phong đã triển khai bán vé từ xa nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm ùn tắc tại bến. Ở chiều ngược lại, từ TPHCM đi Đồng Nai, giao thông ổn định. Các phương tiện từ bờ TPHCM xuống phà di chuyển thuận lợi về các xã, phường của Đồng Nai.

Cách đó 5km, giao thông tại khu vực nút giao An Phú và đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây khá thông thoáng.

Nguyên nhân là do nhiều người dân đã trở lại thành phố rải rác từ trước, đồng thời nhánh cầu vượt N2 mới được đưa vào khai thác dịp Tết đã góp phần giảm áp lực giao thông, đặc biệt hướng từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xuống đường Mai Chí Thọ để ra đường Võ Nguyên Giáp.

Giao thông tại các tuyến đường xung quanh như Mai Chí Thọ, Võ Nguyễn Giáp, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định cũng thông thoáng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ùn tắc thường thấy tại cửa ngõ phía Đông của TPHCM mỗi dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Bến Lức, Tây Ninh cách cửa ngõ phía Tây TPHCM khoảng 10km, các phương tiện di chuyển theo hướng từ các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Ô tô nối đuôi nhau nhích tùng chút trên cầu Bến Lức hướng về TPHCM.

Còn trên Quốc lộ 50 (đoạn Tây Ninh tiếp giáp TPHCM) lúc 19h tối cùng ngày, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM.

