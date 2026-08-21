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Sáng 21/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, kể từ 14h cùng ngày, lực lượng CSGT sẽ điều khiển xe làm mẫu, hướng dẫn tài xế cách đi ở làn vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, lấy làn đường bên trái sát dải phân cách giữa (làn 1) là làn đường vượt xe, để phương tiện lưu thông tốc độ cao.

Lái xe di chuyển tại làn 2 (sát với làn 1) nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định (có báo hiệu xi-nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn). Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2.

CSGT điều khiển ô tô làm mẫu tại làn vượt xe trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo Cục CSGT, trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe di chuyển tốc độ thấp hơn (vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa), lái xe sẽ bật xi-nhan trái, kết hợp với các tín hiệu (còi, đèn, loa) để báo hiệu cho lái xe phía trước biết. Khi bảo đảm an toàn, lái xe phía trước sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2.

Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn.

Qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn.

Đại diện Cục CSGT cũng đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường, chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp di chuyển như trên để cùng tạo một “làn đường vượt xe”, để có thể lưu thông xe tốc độ cao.