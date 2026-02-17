Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2 (tức Mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có cả tài xế xe buýt và người đi xe đạp.

Cụ thể, vào 12h07 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trong khi làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 422 (xã Ô Diên, Hà Nội) đã kiểm tra tài xế N.V.C. (SN 1968, trú Hà Nội), điều khiển xe buýt mang biển kiểm soát 29B-513.XX.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe buýt. Ảnh: Đình Hiếu

Qua kiểm tra, tài xế N.V.C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,061 mg/L khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lỗi điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 418 (xã Phúc Thọ, Hà Nội) và phát hiện ông T.X.C. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,164 mg/L khí thở.

Người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Ông C. cho biết đã chủ quan, nghĩ đi xe đạp sẽ không bị kiểm tra. CSGT đã lập biên bản xử phạt ông C. Theo quy định, ông bị phạt 250.000 đồng.

CSGT hỗ trợ đưa cụ ông Đ.C.V. về nhà. Ảnh: Đình Hiếu

Tại chốt kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô), lực lượng chức năng phát hiện cụ ông Đ.C.V. (SN 1946, trú Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe máy loạng choạng.

Cụ ông cho biết vừa đi chúc Tết họ hàng về, do mỗi nhà mời vài chén rượu, cốc bia nên không còn tỉnh táo.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt; đồng thời cử cán bộ dùng mô tô chuyên dụng đưa cụ ông về nhà an toàn.

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết việc kiểm tra nhằm mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để mỗi hành trình đầu năm được an toàn, trọn vẹn”, Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.