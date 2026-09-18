Chủ quan với cơn đau lưng

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, tuần trước anh vừa thực hiện ca mổ cho cụ bà 86 tuổi bị sỏi thận biến chứng teo và suy thận.

Khi bệnh nhân nhập viện, tình trạng đã khá nặng. Kết quả thăm khám cho thấy cụ còn có khối u xơ tử cung gần 15cm, thận trái teo nhỏ. Quả thận phải, bên từng được mổ mở, đang ứ mủ, nhu mô giãn mỏng.

Người bệnh đã suy thận mạn độ IV, kèm tăng huyết áp và thiếu máu nặng. Trước đó, cụ xuất hiện đau lưng nhưng nghĩ đó là bệnh tuổi già.

Ê-kíp nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, điều chỉnh chức năng các cơ quan, truyền máu hồi sức và quyết định cấp cứu dẫn lưu mủ thận ra da nhằm giải phóng ổ nhiễm trùng cho bệnh nhân.

Với bác sĩ tiết niệu, đây không phải thủ thuật quá phức tạp. Tuy nhiên, trường hợp trên đặc biệt khó do cụ bà từng mổ mở, các cấu trúc giải phẫu bị dính nhiều. Quai đại tràng bị kéo dính ra phía sau thận, khiến nguy cơ kim chọc dẫn lưu xuyên vào đại tràng và gây biến chứng nặng nếu thao tác không chính xác.

Ê-kíp phải tiến hành hết sức thận trọng. Khoảng 1.500 ml dịch mủ màu trắng đục được hút ra khỏi quả thận của cụ.

Bác sĩ Lực (bên trái) cùng các đồng nghiệp mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Cơn nguy kịch trước mắt tạm thời được giải quyết nhưng cụ vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo bác sĩ Lực, quả thận phải nhiều khả năng đã mất chức năng hoàn toàn. Sau khi kiểm soát được nhiễm trùng, cụ có thể phải tiếp tục phẫu thuật cắt thận. Trong khi đó, quả thận còn lại đã teo nhỏ, nguy cơ phải chạy thận nhân tạo về sau là rất cao.

Điều khiến bác sĩ Lực day dứt không chỉ là tình trạng bệnh lý của cụ bà mà còn là câu nói muốn từ chối phẫu thuật.

Tâm lý sợ con cháu lo lắng

Ở tuổi xế chiều, nhiều người cao tuổi sợ mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Họ ngại con phải bỏ việc, tốn tiền bạc, vất vả ngược xuôi chăm sóc mình trong bệnh viện.

Có lẽ vì thế, cụ bà đã bị âm thầm chịu đựng cơn đau suốt một thời gian dài. Khi lên lịch mổ, người bệnh vẫn nói với bác sĩ: "Thôi đừng mổ cho tôi, tuổi này chết cũng được rồi".

Trong khi đó, con của bệnh nhân vẫn tất tả ngược xuôi chăm sóc mẹ. Với bác sĩ, hình ảnh ấy khiến ông cảm nhận rõ tình cảm của một người con dành cho mẹ và cũng cho thấy đôi khi điều người già lo nhất lại không phải là bệnh tật mà là làm phiền con cháu.

Bác sĩ Lực cho rằng người già thường có tâm lý chịu đựng. Đau ít thì nói “không sao”, đau nhiều cũng chỉ bảo “mệt một chút thôi”. Có người nghĩ “chịu được thì chịu” hoặc cho rằng ho kéo dài, đau khớp, tiểu đêm, mất ngủ chỉ là vấn đề tuổi già. Vì thế, nhiều gia đình chỉ phát hiện cha mẹ mắc bệnh nặng khi đã khó thở, sút cân, mất ngủ kéo dài hoặc phải nhập viện cấp cứu.

“Giá như khi những cơn đau âm ỉ đầu tiên xuất hiện, cụ bà được đưa đi kiểm tra sớm hơn, có lẽ quả thận đã không đi đến tình trạng như vậy”, bác sĩ Lực bày tỏ sự nuối tiếc.