Ngày 25/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Bình (37 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, ngày 9/12/2023, do quen biết từ trước nên khi biết tin Tô Phúc Ân bị Công an quận Gò Vấp (cũ) bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Bình gọi điện báo tin cho vợ của Ân là chị Nguyễn Thị Hồng N..

Nghe xong, chị N. nhờ Bình lo cho Ân được thả về (tại ngoại). Bình đồng ý và yêu cầu chị N. đưa 1,5 tỷ đồng để lo việc với cam kết trong thời hạn 3 ngày Ân sẽ được thả về. Chị N. đồng ý, 2 lần chuyển cho Bình đủ 1,5 tỷ đồng như yêu cầu.

Bị cáo Nguyễn Mai Bình. Ảnh: TP

Tuy nhiên, sau 3 ngày, Bình không lo cho Ân được tại ngoại như cam kết nên anh ta hứa sẽ lo cho Ân được giảm án và nói chị N. chờ đến khi tòa án xét xử thì Ân sẽ được thả về, nhưng chị N. không đồng ý.

Khoảng 20h ngày 7/9/2024, Bình hẹn gặp chị N. tại một quán cà phê để viết giấy biên nhận về việc nhận 1,5 tỷ đồng để lo cho Ân được thả về và cam kết sẽ trả lại số tiền trên. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng Bình không trả, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bình khai, thông qua một người bạn tên Long (không rõ lai lịch) Bình quen biết một người tên Chung (không rõ lai lịch) làm việc tại VKSND TP Hà Nội. Người tên Chung nói có khả năng lo cho Ân được tại ngoại với số tiền 1,5 tỷ đồng. Vì vậy, sau khi nhận số tiền trên từ chị N., ngày 13/12/2023, Bình đã đưa toàn bộ số tiền cho Chung nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Qua xác minh tại VKSND TP Hà Nội, cơ quan công an xác định không có người lao động nào tên Chung đi công tác tại TPHCM vào ngày 13/12/2023.

Đối với Nguyễn Thị Hồng N., có hành vi đưa tiền cho Bình lo cho Ân tại ngoại nhưng sau đó đã chủ động tố cáo nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

Xét thấy hành vi của bị cáo Bình đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.