Trong chiều làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, các tuyến đường rời Hà Nội và nhiều nút giao trọng điểm của Thủ đô ùn kín người và xe.

Thời điểm 14h30 tại đường Phạm Hùng (đoạn trước cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm), dòng phương tiện ken đặc ở cả hai chiều đường.

Lối lên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến), dòng ô tô nhích từng mét để di chuyển.

Cùng thời điểm, tại nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, dòng xe nối đuôi nhau ken đặc trên đường Vành đai 3 trên cao, cả ở lối lên lẫn lối xuống.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã huy động tối đa lực lượng để phân luồng tại nút giao này, tạo điều kiện để người dân di chuyển về quê ăn Tết thuận lợi.

Nhiều người chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc như vali, túi... May mắn, thời tiết tại Hà Nội chiều nay ấm áp, thuận lợi cho quá trình di chuyển của người dân.

Đường Nghiêm Xuân Yêm (hướng ra Ngọc Hồi), giao thông ùn tắc kéo dài khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười, hướng đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Thanh Hóa... ô tô nhích từng mét để thoát khỏi khu vực này.

Do chở nhiều đồ cồng kềnh, một nữ tài xế bị ngã giữa đường, cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và người dân đã trợ giúp buộc lại đồ.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, do ưu tiên bà con về quê nghỉ Tết nên đơn vị điều tiết hướng đi từ đường Đỗ Mười ra cầu Thanh Trì, hướng còn lại bị ùn tắc nhẹ.