Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), khoảng 19h30 ngày 1/5/2022, Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) cùng một người phụ nữ (khoảng trên 18 tuổi, chưa xác định được nhân thân) nướng thịt, uống bia tại một lán bỏ không cạnh cầu Kroong (thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; nay là xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Lúc này, anh Trương Đức T. (SN 1981, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) và anh Lê Lợi (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đang đi taxi hướng từ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong thì dừng lại để đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, anh T. và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Phạm Anh Tài, dẫn đến việc Tài dùng dao đâm anh T. tử vong, anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát hình sự qua số điện thoại 098.738.4999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Phạm Anh Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến cơ quan công an khai báo và cung cấp thông tin sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.