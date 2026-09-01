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Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước tình hình phương tiện tăng nhanh, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội và CSGT các địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết.

Theo phương án, toàn bộ phương tiện theo hướng Hà Nội đi các tỉnh phía Nam được hướng dẫn ra quốc lộ. Hai chiều đường cao tốc được dành cho các phương tiện di chuyển về Hà Nội.

Phương án được triển khai từ Km259, khu vực Trạm thu phí Cao Bồ (tỉnh Ninh Bình), đến Km211, với chiều dài gần 50km.

CSGT hướng dẫn ô tô đi vào làn ngược chiều tại khu vực Trạm thu phí Cao Bồ. Ảnh: Đình Hiếu

Các phương tiện được tổ chức lưu thông trên cả hai chiều cao tốc, hướng về Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận tại khu vực trạm thu phí Km188, thuộc địa phận Hà Nội, lượng phương tiện đổ về tăng đột biến. Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) tổ chức phân luồng, hướng phương tiện ra đường gom để giảm áp lực trên cao tốc.

Lượng phương tiện dồn về đoạn cuối cao tốc, hướng vào Hà Nội tăng cao. Ảnh: Đình Hiếu

Tại đoạn cuối cao tốc, phương tiện ùn cục bộ theo hướng vào trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại lối rẽ lên Vành đai 3 trên cao. Lực lượng CSGT và CSCĐ được bố trí tại nút giao để điều tiết, hướng dẫn phương tiện.

Phương tiện bị ùn tắc cục bộ tại đoạn cuối cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT túc trực để hướng dẫn phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục CSGT, lượng phương tiện dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, khi người dân trở lại các thành phố để chuẩn bị làm việc, học tập.

Cục CSGT khuyến cáo người dân không nên tập trung xuất phát cùng một thời điểm theo tâm lý đám đông. Người dân cần chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua những khu vực đông phương tiện.