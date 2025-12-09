XEM CLIP:

6h30 sáng 9/12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) bắt đầu xử lý phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông tại ngã ba Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tại khu vực ngã ba này, để tiết kiệm quãng đường khoảng 500m, nhiều phụ huynh bất chấp nguy hiểm, chở con đi ngược chiều.

Đáng chú ý, khi phát hiện có lực lượng chức năng, nhiều người đã không ngần ngại "hô hào" nhau điều khiển xe quay đầu bỏ chạy hoặc tấp xe vào lề đường.

Chỉ trong khoảng 2 giờ, CSGT lập biên bản xử phạt hơn 20 trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm các lỗi: Điều khiển xe máy đi ngược chiều đường; Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm...

Chị N.T.V. (trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, hàng ngày, hai mẹ con chở nhau đi học vẫn đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Tuy nhiên, do hôm nay đi vội nên chị V. quên mang mũ bảo hiểm cho con.

"Khi tôi đi nửa đường rồi mới phát hiện ra quên mũ bảo hiểm của cháu nên hai mẹ con không quay về để lấy nữa", chị V. trình bày với CSGT.

Cũng trong ca công tác, tổ CSGT đã xử lý 10 trường hợp là học sinh THPT vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm... Trong số này, nhiều em học sinh lấy lý do vội đi thi để giải thích cho vi phạm của mình.

Đối với các trường hợp vi phạm là học sinh, ngoài việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tổ công tác còn ghi lại thông tin về lớp, trường học để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội nhằm phối hợp nhắc nhở, tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, mỗi phụ huynh chính là tấm gương cho con, em mình học tập. Tuy nhiên, có một bộ phận phụ huynh bất chấp nguy hiểm của chính con, em mình để vi phạm quy định.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường xử lý vi phạm với phụ huynh, học sinh tại các khu vực trước cổng trường học; đồng thời, áp dụng các biện pháp như hóa trang, ghi hình để các phụ huynh, học sinh không thể né tránh mà phải tuân thủ, chấp hành", Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.