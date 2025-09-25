Theo Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã lắp đặt thí điểm camera giám sát giao thông AI trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI (từ 0-12h ngày 24/9), lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 343 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ với 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Ngay sau khi Cục CSGT thông tin về số lượng vi phạm bị camera AI phát hiện, trên các diễn đàn về giao thông, nhiều người bày tỏ quan điểm ủng hộ.

Ghi nhận thực tế tại phố Phạm Văn Bạch vào lúc 23h ngày 24/9, dù đêm khuya, lượng phương tiện giảm, đường thoáng nhưng đa số người điều khiển ô tô, xe máy vẫn chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, càng về khuya, phương tiện lưu thông ít, đường vắng, chỉ có 1 người đi xe máy trên một chiều đường nhưng người tham gia giao thông vẫn chấp hành dừng đèn đỏ.

Anh Nguyễn Huy (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh thấy có sự thay đổi rõ rệt khi lực lượng CSGT thí điểm lắp đặt camera AI để giám sát giao thông.

"Trước đây, nhiều người nghĩ rằng vào ban đêm, đường vắng và không có lực lượng chức năng thì sẽ không dừng đèn đỏ. Nhưng nay, có camera AI hoạt động 24/7 thì họ sẽ không dám vượt, giúp đảm bảo an toàn giao thông", anh Nguyễn Huy chia sẻ.

Cũng theo ghi nhận của PV, khi đi qua đoạn đường có thí điểm lắp camera AI giám sát giao thông, người đi xe máy không chỉ tuân thủ dừng đèn đỏ đúng vạch mà còn đội mũ bảo hiểm đầy đủ.

Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển kiểm soát còn vượt đèn đỏ.

Theo Cục CSGT, những trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện; đồng thời, cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương lắp đặt thêm hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.