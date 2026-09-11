Sáng 11/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp tài xế dừng ô tô giữa cao tốc mà không đặt cảnh báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đó, hồi 15h25 ngày 10/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 phát hiện ô tô đầu kéo biển số 89H-033.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 89RM-007.XX dừng tại Km283.

Hình ảnh ô tô dừng giữa cao tốc không đặt cảnh báo. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là ông T.D.T. (SN 1981, trú tại Hưng Yên). Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy nhưng người điều khiển không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định.

Thời điểm CSGT kiểm tra, tài xế chỉ đứng sau xe mà không đặt cảnh báo. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.D.T. về hành vi trên. Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc dừng xe trên cao tốc khi gặp sự cố nhưng không thực hiện đầy đủ biện pháp cảnh báo có thể khiến các phương tiện phía sau không kịp phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Cục CSGT khuyến cáo, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, người điều khiển phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo theo quy định để các phương tiện khác nhận biết từ xa.

Một cảnh báo được đặt đúng và đủ khoảng cách có thể giúp người lái xe phía sau có thêm thời gian xử lý, phòng ngừa va chạm và những hậu quả đáng tiếc.