Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, sáng 21/11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã thông báo quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 21/11.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.B

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn và nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Thượng tá Tùng cũng nhấn mạnh quyết tâm cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng lực lượng công an địa phương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.