Ngày 21/11, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước đó, vào sáng 21/11 tại Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

