Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Cục TDTT cho biết vụ việc xảy ra với U21 Việt Nam tại giải U21 bóng chuyền vô địch thế giới là rất đáng tiếc. Tuy nhiên, án phạt của LĐBC thế giới (FIVB) với U21 Việt Nam chưa từng có tiền lệ ở một giải đấu tầm thế giới.

"Chúng tôi chưa biết FIVB đưa ra án phạt dựa vào căn cứ nào. Án phạt được đưa ra khi U21 Việt Nam đang thi đấu. VĐV được đưa đi kiểm tra đáng lẽ phải ở trước giải hay sau giải. Đây là điều chưa từng có ở các giải đấu trước đây", lãnh đạo Cục TDTT nói.

Cũng theo lãnh đạo này, hiện chưa rõ VĐV Việt Nam bị cấm thi đấu đã vi phạm quy định nào tại giải. Phía FIVB không đưa ra bất cứ thông tin nào, mà chỉ khẳng định rằng "LĐBC Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra".

U21 Việt Nam và một VĐV nhận án phạt nặng từ FIVB.

"LĐBC Việt Nam đã có văn bản khiếu nại với FIVB. Cục TDTT chỉ đạo Phòng Thể thao Thành tích cao tiếp tục làm việc với Liên đoàn để bám sát thông tin về vụ việc", đại diện Cục TDTT cho hay.

Trong sáng 13/8, LĐBC Việt Nam (VFV) chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến quyết định xử phạt của FIVB liên quan tới VĐV bị cho là không đủ điều kiện tham gia giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia.

VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

"VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam", thông báo của VFV khẳng định.