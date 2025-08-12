Trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Ai Cập: Chiến đấu vì danh dự VietNamNet tường thuật trực tiếp giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 giữa U21 Việt Nam vs Ai Cập, hôm nay 13/8/2025.

Ở trận cuối vòng bảng giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025, U21 Việt Nam đánh bại Puerto Rico 3-1, qua đó giành ngôi nhì bảng A và tấm vé vào vòng 1/8. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh là Thổ Nhĩ Kỳ - đội xếp hạng 5 thế giới.

Đáng chú ý trong trận đấu "chốt sổ" vòng bảng của U21 Việt Nam không có sự sự xuất hiện của 2 tay đập xuất sắc Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh trong danh sách đăng ký. Cả hai đều ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu.

Thông tin mới nhất cho hay, 2 VĐV Việt Nam nằm trong nhóm VĐV kiểm tra ngẫu nhiên máu và nước tiểu. Đây là quy trình bình thường của LĐBC thế giới (FIVB) trong một giải đấu. BTC chọn ngẫu nhiên 2 VĐV bất kỳ của mỗi đội bóng.

Hai VĐV Việt Nam không được thi đấu. Ảnh: BCVN

Ngoài ra, chủ công Đặng Thị Hồng gặp thêm vấn đề về giấy tờ. Hiện LĐBC Việt Nam (VFV) đang phối hợp cùng BTC bổ sung các giấy tờ theo yêu cầu để VĐV của U21 Việt Nam có thể thi đấu ở vòng 1/8.

Trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết: "Phía BTC giải U21 vô địch thế giới có thông báo về việc VĐV Đặng Thị Hồng có vấn đề liên quan tới giấy khai sinh. Hiện tại VFV đã có văn bản và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan tới giấy tờ của Đặng Thị Hồng với BTC. Trong tối 12/8, BTC giải U21 vô địch thế giới 2025 sẽ có cuộc họp và đưa ra quyết định về trường hợp của VĐV Việt Nam".

Về khả năng Đặng Thị Hồng có thể không được thi đấu ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trí Trường nói: "Tôi nghĩ không có vấn đề gì, VĐV của chúng ta sẽ được thi đấu".

Theo lịch thi đấu, trận tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vs Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng 1/8 giải U21 vô địch thế giới 2025 diễn ra vào lúc 10h ngày 13/8 tại Indonesia.