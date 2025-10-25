Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã triển khai hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 25 và 29.

Quá trình giám sát, camera ghi nhận nhiều trường hợp điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi di chuyển qua ngã tư quốc lộ 25 giao quốc lộ 29.

Camera giám sát ghi nhận bà N. vi phạm 7 lần liên tiếp trong một tuần. Ảnh: CACC

Cụ thể, từ ngày 2-8/10, bà T.T.K.N. (28 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) bị mắc lỗi này liên tiếp 7 lần. Tổng mức xử phạt đối với các lỗi của bà N. là 4,9 triệu đồng.

Tương tự, từ ngày 4-5/10, ông N.V.C. (55 tuổi, cũng trú tại xã Sơn Hòa) đã liên tiếp 4 lần phạm lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi qua ngã tư nói trên. Tổng mức xử phạt đối với ông C. là 2,8 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, dù đã được tuyên truyền nhưng nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn có thói quen khi di chuyển đến đoạn đường muốn rẽ thường chạy xe qua làn ngược chiều để tiện sang đường.

Hành vi rẽ sang đường nêu trên không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm với các phương tiện khác.