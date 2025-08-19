Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" sáng 18/8. Sự kiện có hơn 300 KOL - những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng - tham dự.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "niềm tin và kỳ vọng" để chia sẻ về niềm tin của KOL với công chúng và ngược lại.

Mở đầu cuộc tọa đàm, ông Hoàng Ninh - Cục phó Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) với vai trò là một cơ quan quản lý cho biết, thương mại điện tử ngày càng phát triển, trong đó vai trò, đóng góp của KOL là không nhỏ.

Tuy nhiên, gần đây nhiều KOL lợi dụng uy tín cá nhân để bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Một số KOL cung cấp thông tin không minh bạch dẫn đến ảnh hưởng doanh nghiệp, nhãn hàng và mất niềm tin với nhân dân.

Tọa đàm với chủ đề "niềm tin và kỳ vọng". Ảnh: Đình Hiếu

Nhân chia sẻ của ông Hoàng Ninh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc cho biết, gần đây bản thân có tham gia livestream chương trình quay số may mắn trúng thưởng. Ngay trong buổi đầu tiên quay trúng giải thưởng 50 triệu đồng và gọi điện thông báo với người trúng thì xảy ra một tình huống thật bất ngờ.

"Tôi vừa nói Alo! Xin chào anh... thì ở đầu dây bên kia hỏi ai đây? Tôi đáp, tôi là Xuân Bắc, đang tham gia chương trình quay số trúng thưởng và anh đã trúng giải nhất là 50 triệu đồng... Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên tiếng: "Cho mày tất... tôi có biết Xuân Bắc là ai đâu"", Vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kể lại.

NSND Xuân Bắc cho biết thêm, dù bản thân đã gọi để cố gắng xác nhận chương trình là thật và người kia trúng giải thật nhưng họ không bắt máy.

"Ê-kíp tiếp tục quay số và gọi cho người may mắn tiếp theo, dù có xưng danh là nghệ sĩ Xuân Bắc nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn hoài nghi và cho rằng đây là lừa đảo", NSND Xuân Bắc khẳng định đây là câu chuyện có thật.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ tại hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Ảnh: Đình Hiếu

Vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng: "Đây không chỉ là khủng hoảng niềm tin với thương hiệu, với mỗi người mà là khủng hoảng niềm tin với những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Việc này rất nguy hiểm bởi khi mất niềm tin thì ở đâu đó chúng ta sẽ sống ích kỷ, không có ích cho xã hội".

Anh Mai Xuân Huy (biệt danh Huy "quần hoa"). Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến việc sản xuất những clip lan tỏa điều tích cực, anh Mai Xuân Huy (biệt danh Huy "quần hoa") - người chuyên sáng tạo nội dung số với nội dung chế, ghép ảnh hài hước- cho biết, sau khi nghe cơ quan quản lý và các KOL khác chia sẻ thì bản thân nảy ra những ý tưởng mới để lan tỏa hình ảnh tích cực.

"Trước đây, tôi chú trọng nhiều đến yếu tố giải trí mà chưa truyền tải được những thông điệp tích cực. Sau chương trình này, tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân; đồng thời, nhận thức rõ vai trò của mình để từ nay về sau sẽ thêm các nội dung tích cực và truyền cảm hứng", anh Mai Xuân Huy nói.