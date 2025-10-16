Đây là một nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ tư vào ngày 24/9 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo đánh giá của Thủ tướng, một trong bốn kết quả nổi bật trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thời gian qua là Chính phủ số và Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực với trên 30 nền tảng, 61 tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó nền tảng “Bình dân học vụ số” đã đào tạo 203.000 học viên, giúp giảm 80% chi phí đào tạo.

Để tạo tiền đề cho năm 2026 và giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu xác định các bộ, ngành, địa phương xác định 6 phương châm, bám sát 3 mục tiêu và tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ tổng quát, trong đó có việc bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân.

Song song đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể. Theo đó, một trong những nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an được giao là “Cung cấp các tài liệu, giáo trình tập huấn đảm bảo an ninh an toàn thông tin để các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn trên nền tảng Bình dân học vụ số, phấn đấu cắt giảm chi phí đào tạo truyền thống, hoàn thành trong tháng 10/2025”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được yêu cầu phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước đó, trong kết luận phiên họp ngày 18/9 của thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương được chỉ đạo phải tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng đồng bộ, có chiều sâu, đa dạng về nội dung, hình thức; đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học giúp thế hệ trẻ có ý thức từ sớm về việc sử dụng không gian mạng an toàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức an ninh mạng trên nền tảng "Bình dân học vụ số", nhất là các quy định và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.