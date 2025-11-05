Hội nghị triển khai chương trình “Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với tên miền quốc gia .vn” giai đoạn 2025–2026 vừa được Sở KH&CN thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC (Bộ KH&CN) tổ chức.

Đây là một hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hiện thực hóa Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số toàn diện.

Gói giải pháp gồm 150.000 tên miền “biz.vn” và các dịch vụ số đã được trao tặng để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Hải Phòng hiện diện, xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tên miền .vn, ông Phạm Huy Thắng, Phó Giám đốc thường trực Sở KH&CN Hải Phòng cho biết, qua chương trình, thành phố hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành kỹ năng phổ thông của mọi người dân, lan tỏa tinh thần “Bình dân học vụ số”, để mỗi người dân, hộ kinh doanh và sinh viên đều có thể tự tin hiện diện chính danh, an toàn trên không gian mạng.

Nhận định Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm sáng của vùng duyên hải Bắc Bộ về phát triển kinh tế số, quyền Giám đốc VNNIC Nguyễn Trường Giang cho hay, cùng Sở KH&CN triển khai chương trình "Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với tên miền quốc gia .vn” giai đoạn 2025 – 2026 trên địa bàn Hải Phòng, VNNIC mong muốn góp phần đưa doanh nghiệp và hộ kinh doanh Hải Phòng lên môi trường số, hình thành thương hiệu số địa phương, bảo vệ thương hiệu Việt trên Internet, đồng thời lan tỏa sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và du lịch số Hải Phòng ra toàn quốc và thế giới.

Chương trình chú trọng hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, chợ truyền thống và các làng nghề, giúp mỗi hộ có một gian hàng trực tuyến với tên miền “biz.vn”, quảng bá sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế số toàn dân.

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng thành phố Hải Phòng, các nhà đăng ký và cơ sở đào tạo trong việc đưa chuyển đổi số đến từng người dân, từng doanh nghiệp, từng sinh viên, giúp mọi người hiện diện trực tuyến chính danh, an toàn, bền vững với tên miền quốc gia .vn”, ông Nguyễn Trường Giang khẳng định.

Triển khai chương trình, mỗi sinh viên sẽ được cung cấp miễn phí 1 tên miền “id.vn” kèm website cá nhân, email, Live CV và được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, hồ sơ nghề nghiệp số.

Trong khuôn khổ hội nghị, gói giải pháp gồm 150.000 tên miền “biz.vn” và các dịch vụ số (website, email) đã được trao cho đại diện UBND các quận, huyện, xã, phường để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng thương hiệu trực tuyến miễn phí 2 năm đầu, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu Việt trên Internet.

Với lực lượng trẻ, gói giải pháp gồm 93.000 tên miền “id.vn” và các dịch vụ số đã được trao cho đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hải Phòng. Theo đó, mỗi sinh viên sẽ được cung cấp miễn phí 1 tên miền “id.vn” kèm website cá nhân, email, Live CV và được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, hồ sơ nghề nghiệp số.