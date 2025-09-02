Các UAV chất đống trong nhà máy chế tạo của Ukraine. Ảnh: Sky News

Theo Sky News, người Ukraine cho biết họ đang có nguy cơ thua Nga trong cuộc chạy đua vũ trang về UAV và cần thêm sự hỗ trợ. Điều này không chỉ là mối lo của riêng Ukraine vì UAV đã trở thành vũ khí được lựa chọn trong các cuộc xung đột khác trong tương lai.

Phóng viên của Sky News đã được tiếp cận độc quyền một cơ sở sản xuất UAV của Ukraine để chứng kiến sự sáng tạo của họ trong quá trình làm việc.

Công ty máy bay không người lái General Cherry do các tình nguyện viên thành lập vào đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Andriy Lavrenovych, một nhân viên công ty cho biết, ban đầu họ sản xuất 100 UAV mỗi tháng nhưng đang sản xuất số lượng UAV gấp 1.000 lần như vậy. Tuy nhiên, số lượng UAV đó vẫn chưa bao giờ đủ.

Theo ông Andriy Lavrenovych, vì Nga có nhiều quân, nhiều xe cộ nên binh lính của Ukraine mỗi ngày đều cho biết, họ cần nhiều vũ khí hơn, cần vũ khí tốt hơn, nhanh hơn...

Bên trong cơ sở sản xuất UAV của Ukraine. Video: Sky News

Những bình luận như vậy đã nhắc lại các tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "người Nga đã tăng số lượng UAV trong khi đó, Kiev vẫn thiếu kinh phí nên chưa thể mở rộng quy mô sản xuất". Vị trí của nhà máy General Cherry được giữ bí mật nghiêm ngặt và phải thường xuyên di chuyển vì sợ Nga tấn công.

Trong một tòa nhà văn phòng bình thường, phóng viên Sky News đã chứng kiến cảnh hàng nghìn UAV được lắp ráp và xếp chồng lên nhau. Vũ khí này được lắp ráp thủ công, như đồ chơi.

Các máy bay không người lái 4 cánh quạt, có kích thước khác nhau và một số mang chất nổ để tấn công kẻ thù. Một số UAV khác có thể bay cao tới 6km để phục kích các UAV do thám của Nga. Ukraine tin rằng một chiếc UAV trị giá 1.000 USD của nước này có thể bắn hạ một máy bay trị giá gấp 300 lần của đối phương.

Mỗi chiếc UAV đều được công ty kiểm tra kỹ càng trước khi đưa ra mặt trận. Dima, 19 tuổi, có kinh nghiệm sử dụng UAV trước khi xung đột diễn ra, hiện cũng làm việc tại công ty General Cherry. Dima dùng kỹ năng sẵn có để kiểm tra xem UAV có đủ điều kiện chiến đấu hay không.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tạo ra nhiều bất ngờ và khơi mào một làn sóng đổi mới công nghệ. Vladyslav, một chuyên gia tác chiến điện tử phục vụ tại Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 141 của Ukraine cho biết: "Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không phải là xung đột truyền thống mà là cuộc chiến của các UAV, một cuộc chiến về công nghệ".

Ảnh: Sky News.

Chuyên gia này nhận xét, Ukraine đã tận dụng lợi thế công nghệ một cách xuất sắc, giữ chân Nga nhiều năm. Ukraine đã xây dựng một bức tường UAV vững chắc, khiến Nga chịu tổn thất lớn. Tuy nhiên, vào giữa năm 2024, Nga bắt đầu triển khai UAV cáp quang ở vùng chiến sự, dần xói mòn lợi thế công nghệ của Kiev. Những UAV này được kết nối với người điều khiển bằng cáp quang, khiến chúng không thể bị gây nhiễu cũng như làm các hệ thống tác chiến điện tử thông thường không thể phát hiện ra.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi thừa nhận Nga đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đua máy bay không người lái cáp quang "về cả số lượng lẫn phạm vi ứng dụng". Do đó, Kiev đang nỗ lực để bắt kịp lợi thế về cáp quang của Nga.