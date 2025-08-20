Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ, trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đêm ở khu định cư Novodonetske thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, các UAV của lực lượng Moscow đã phát hiện một số hoạt động bất thường của các lực lượng đối phương.

Sau một thời gian theo dõi, UAV trinh sát Nga xác định được vị trí quân đội Ukraine sử dụng làm điểm tập kết UAV gần tiền tuyến. Sau đó, dữ liệu tọa độ đã được gửi cho các đơn vị tên lửa của Moscow.

Loạt đạn chùm giáng xuống vị trí quân Ukraine tập kết UAV. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Đợt tấn công đầu tiên của loạt đạn chùm đã đánh trúng nơi các phương tiện của đối phương đang dỡ hàng, trong khi đợt tấn công thứ 2 đánh vào vị trí các quân nhân Ukraine tại đó”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, đồng thời tiết lộ các lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander trong cuộc tấn công.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự từ trang Deep State của Ukraine, khu định cư Novodonetske thuộc tỉnh Donetsk nằm cách khu vực nổ ra giao tranh gần 20km về hướng tây bắc.