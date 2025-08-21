Nhà cửa ở Lviv bị hư hại sau vụ tấn công. Ảnh: Telegram

Tờ Kiev Independent dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công vào đêm 20/8, rạng sáng 21/8 là một trong những cuộc bắn phá dữ dội nhất của Nga trong những tuần gần đây. Vụ tấn công đã dẫn đến hỏa hoạn tại một nhà máy điện tử lớn ở Mukachevo và gây thiệt hại ở các thành phố khác, bao gồm cả Lviv.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Sybiha, đây là cuộc tấn công kết hợp của UAV, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga.

Không quân Ukraine thống kê, các lực lượng Moscow đã phóng 574 UAV, gồm cả UAV tấn công lẫn UAV mồi nhử cùng 40 tên lửa, trong đó có 4 tên lửa đạn đạo Kh-47 Kinzhal và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23. Hệ thống phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 546 UAV và 31 tên lửa.

Nhiều tiếng nổ vang lên ở tỉnh Rivne khi máy bay ném bom và UAV của Nga cất cánh. Tỉnh Rivne ở miền tây Ukraine nằm xa tiền tuyến và cách thủ đô Kiev khoảng 304 km về phía tây.

Chính quyền thành phố Kiev cho hay, UAV cũng xuất hiện trong không phận ở ngoại ô thủ đô lúc 3h48' sáng 21/8.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với người đồng cấp Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8. Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, Kiev sẵn sàng cho các cuộc thương lượng hòa bình vô điều kiện và bất kỳ cuộc thảo luận nào về lãnh thổ của Ukraine phải diễn ra trực tiếp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.