Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho một nam bệnh nhân có vết thương xuyên ngực gây thủng tim và mất máu nghiêm trọng.

Khoảng 10h ngày 2/6, đơn vị tiếp nhận báo động đỏ liên viện từ một cơ sở y tế khác về trường hợp chấn thương ngực nặng cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Nga, được chuyển đến trong tình trạng choáng mất máu nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Khi anh nhập viện, mạch và huyết áp gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt, không thể tự thở.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận nhiều vết thương trên cơ thể người bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất là vết rách dài khoảng 3cm tại khoang liên sườn số 3 đường trung đòn bên trái. Tình trạng mất máu cấp diễn biến đặc biệt nguy hiểm do bệnh nhân mang nhóm máu O Rh-, nhóm máu cực hiếm chỉ chiếm khoảng 0,01% dân số Việt Nam.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo động đỏ, ê-kíp đã kích hoạt hệ thống cấp cứu liên chuyên khoa với sự tham gia của các bác sĩ cấp cứu, siêu âm tại giường, phẫu thuật viên lồng ngực và ê-kíp hồi sức ngoại khoa, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Huấn, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực nhận định đây là trường hợp chấn thương ngực tối khẩn, nguy cơ tử vong rất cao nếu chậm trễ. Người bệnh được chuyển thẳng lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật mở ngực cấp cứu.

Khi mở ngực, các phẫu thuật viên phát hiện khoang màng phổi ngập máu đỏ tươi và máu đông do tổn thương động mạch ngực trong trái và thủng màng ngoài tim với vết rách 2cm. Ê-kíp quyết định mở ngực đường giữa xương ức để tiếp cận toàn diện và phát hiện vết thương sắc gọn đường kính khoảng 1cm xuyên vào thành thất phải.

Trong hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, 7 thành viên của ê-kíp đã chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Song song với cuộc đại phẫu, bệnh viện phối hợp cùng Trung tâm Huyết học - Truyền máu khẩn trương tím kiếm và huy động được 2 đơn vị máu O Rh- để phục vụ cấp cứu.

Hiện người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể giao tiếp bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được hồi sức tích cực tại bệnh viện.

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