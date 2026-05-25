3 lần ngừng tim trong thời gian ngắn

Ông C.T.M (53 tuổi, ngụ Vĩnh Long) xuất hiện cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở nên được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu cơ tim cấp cực kỳ nguy hiểm khi mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn đột ngột.

Chỉ trong thời gian ngắn, người đàn ông liên tục ngừng tim và được hồi sức khẩn cấp. Do tình trạng quá nặng, ông M. được chuyển đến thành phố Cần Thơ trong tình trạng sốc tim, chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng.

Nhân viên y tế không ngừng ép tim để duy trì sự sống cho bệnh nhân. Khi đến bệnh viện, may mắn tim ông đập trở lại.

"Nhìn chồng ngừng tim 3 lần, người tím tái hết, không còn phản ứng gì nữa, tôi chỉ biết khóc xin bác sĩ cứu giùm...”, bà N.T (vợ ông M.) nhớ lại.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Cường - chuyên khoa tim mạch đột quỵ (người cấp cứu cho ông M), ngay khi tiếp nhận, ê-kíp nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp với nguy cơ tử vong rất cao.

Ông M. được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Thịnh.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị bán tắc động mạch thân chung vành trái - mạch máu đặc biệt quan trọng, chi phối khoảng 60-70% lượng máu nuôi cơ tim.

“Chỉ cần tắc nhánh này, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70-80%. Đặc biệt khi bệnh nhân đã rơi vào sốc tim thì khả năng cứu sống và phục hồi cơ tim là rất thấp”, bác sĩ Cường cho biết.

Ngay sau đó, ê-kíp tiến hành đặt stent tái thông mạch máu khẩn cấp. Cuộc can thiệp diễn ra trong thời gian tính bằng từng phút. Khi dòng máu được khơi thông trở lại, cơ tim của bệnh nhân dần phục hồi.

Chỉ sau một ngày, chức năng co bóp tim của ông M. cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định hơn và bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau những giờ phút căng thẳng, ngồi cạnh giường bệnh, bà T. nói mình vẫn chưa tin chồng đã giữ được mạng sống sau 3 lần ngừng tim.

Dấu hiệu cần đi viện ngay

Theo bác sĩ Cường, nhồi máu cơ tim là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm vì diễn tiến rất nhanh. Nhiều trường hợp chỉ chậm vài giờ có thể khiến vùng cơ tim hoại tử rộng, dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp hoặc tử vong.

Dấu hiệu thường gặp gồm đau ngực đột ngột, đau thắt vùng ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, mệt lả.

“Cơ tim cũng giống như ruộng lúa thiếu nước. Máu đến càng chậm thì vùng cơ tim chết càng nhiều, hậu quả để lại càng nặng nề nên cần đi viện ngay khi xuất hiện dấu hiệu trên", bác sĩ Cường cảnh báo.

Nhồi máu cơ tim cấp chủ yếu do xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa hình thành âm thầm trong lòng mạch nhiều năm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Khi mảng xơ vữa nứt vỡ, cục máu đông sẽ hình thành, bít tắc mạch máu nuôi tim, khiến cơ tim nhanh chóng hoại tử.

Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong lên tới 40%, trong đó khoảng 20% tử vong do rối loạn nhịp trong những giờ đầu. Ngay cả khi được cứu sống, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ suy tim do vùng cơ tim tổn thương quá lớn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu có khoảng 17,5 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, khoảng 200.000 ca tử vong liên quan tim mạch mỗi năm, phần lớn do nhồi máu cơ tim.

