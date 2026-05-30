Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vũ Tân - Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, ông vừa tiếp nhận một bệnh nhân ngoại quốc đến khám nam khoa vì lo sợ ung thư vùng kín.

Gần đây, người đàn ông này nhận thấy "cậu nhỏ" xuất hiện các khối cứng chắc, biến dạng và ngày càng bất thường. Trước đó, bệnh nhân từng thực hiện thủ thuật tiêm filler để tăng kích thước dương vật tại Mexico.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ Tân ghi nhận chất làm đầy sau một thời gian đã xơ hóa, đóng thành nhiều cục cứng gây biến dạng vùng tiêm. Kết quả siêu âm cho thấy các khối filler vẫn còn giới hạn rõ, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay tổn thương ác tính.

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân cho biết sẽ quay lại nơi từng thực hiện thủ thuật để tiếp tục xử lý biến chứng.

Bác sĩ xử trí cho 1 trường hợp biến chứng vì tiêm chất làm đầy vào vùng kín. Ảnh: T.Hoa.

Theo Tiến sĩ Tân, việc tiêm các chất làm đầy như filler hoặc silicone vào dương vật tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện tại những cơ sở không đảm bảo chuyên môn.

Các biến chứng có thể gặp bao gồm nhiễm trùng, hoại tử mô, xơ hóa, hình thành các khối cứng dưới da và gây biến dạng cơ quan sinh dục. Mặc dù phần lớn các trường hợp không phải ung thư nhưng những tổn thương này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh lý, thẩm mỹ cũng như tâm lý người bệnh.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới không nên tin vào những quảng cáo tăng kích thước "cậu nhỏ" nhanh chóng bằng các phương pháp tiêm chất làm đầy giá rẻ hoặc chưa được kiểm chứng về độ an toàn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, nổi cục cứng, biến dạng hoặc viêm nhiễm sau can thiệp, người bệnh cần đến các cơ sở nam khoa uy tín để được thăm khám và xử trí kịp thời.

