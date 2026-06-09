TPHCM:

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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Bích Dung (SN 1977, ngụ phường Bình Thới) cùng 16 đàn em về các tội như: Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng.

Điều tra viên lấy lời khai đối với Lâm Bích Dung. Ảnh: CACC

Công an xác định, băng nhóm do Dung cầm đầu hoạt động như “xã hội đen”, núp bóng doanh nghiệp Chành cua 46 (số 113 đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng). Theo đó, Dung và đồng bọn đưa ra luật ngầm, buộc tất cả các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng vào chành của mình.

Tại cơ quan điều tra, Lâm Bích Dung thừa nhận, trước đây, người anh của “nữ quái” này cũng dùng thủ đoạn này để kiếm sống. Vài năm trở lại đây, Dung hoạt động băng nhóm theo hình thức tương tự.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố bắt giữ Lâm Bích Dung và 16 đàn em. Ảnh: CACC

Dung khai, ai không đồng ý theo luật sẽ cử đàn em đeo bám, theo dõi. Các đàn em này có nhiệm vụ cản trở giao thông, dàn cảnh va chạm giao thông để các doanh nghiệp kinh doanh hay trung chuyển cua giao hàng chậm cho khách hàng. Thậm chí, theo chỉ đạo của Dung, các đàn em đập phá, đốt phương tiện chở hàng hoá.

“Tôi và đàn em có những thủ đoạn làm cho các doanh nghiệp, công ty trung chuyển cua phải lo sợ đem hàng hoá vào chành cua của tôi. Khi đó, tôi tính công kiểm đếm và phí 30.000 đồng/thùng.

Nhóm tôi làm nhiều cách để giới kinh doanh cua biết đến tiếng của tôi, để vào chành cua của tôi, theo luật của tôi”, Dung khai báo.

Nữ quái thừa nhận, phân công các đàn em có các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ: đối tượng Mai Phước Huy chuyên theo dõi các xe chở hàng hoá, đối tượng Hùng có nhiệm vụ dàn cảnh va chạm giao thông, đập phá phương tiện.

Ngoài ra, cánh tay đắc lực nhất cho “nữ quái” Lâm Bích Dung là Chí Tằng Sếnh (SN 1986, ngụ phường Bình Thới), có nhiệm vụ điều phối hoạt động và triển khai các chỉ đạo từ Dung đến các đàn em.

Nạn nhân lên tiếng

Quá trình điều tra, đến nay, công an đã làm việc với một số nạn nhân bị băng nhóm của Dung uy hiếp, cưỡng đoạt và làm hư hỏng phương tiện, hàng hoá.

Điển hình một chủ vựa cua cho biết, ban đầu làm ăn kinh doanh bình thường nhưng sau đó các đàn em của Dung tiếp cận với tài xế chở hàng ra giá là 30.000 đồng/kiện hàng và yêu cầu phải xuống hàng tại Chành cua 46 ở đường Hàn Hải Nguyên.

Chí Tằng Sếnh, một trợ thủ đắc lực của nữ quái Lâm Bích Dung. Ảnh: CACC

Ban đầu, doanh nghiệp của ông này không đồng ý thì các đối tượng đe doạ. Từ đó, hàng hoá của công ty ông khi chuyển lên TPHCM liên tục gặp trục trặc, bị một số đối tượng lạ dùng đá, gậy đập vỡ kính xe, khoảng 4 – 5 lần.

Thậm chí, các đối tượng còn tìm đến tận vựa cua ở Cà Mau để đe dọa trực tiếp. Trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, các đối tượng dùng ô tô chèn ép, cố tình gây va chạm với xe vận chuyển hàng. Những hành vi này khiến hàng hóa không được giao đúng hẹn cho khách hàng, thậm chí lỡ chuyến bay để chuyển đến các địa phương khác.

Một nạn nhân đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tố cáo băng nhóm của Lâm Bích Dung. Ảnh: CACC

Chủ vựa cua cho biết: “Những vụ việc như vậy khiến chi phí phát sinh rất lớn. Riêng tiền sửa chữa xe, thay kính đã khoảng 100 triệu đồng, chưa kể các khoản thiệt hại khác như cua chết, chi phí vận chuyển bằng đường hàng không, hàng hóa bị chậm chuyến bay và tiền bồi thường cho khách hàng.

Trong ngành vận chuyển cua, nhắc đến Chành 46, ai cũng biết và e ngại. Nếu không đi hàng qua đơn vị này, chúng tôi rất khó vận chuyển hàng hóa”.

Công an TPHCM đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm do Lâm Bích Dung, sớm trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.