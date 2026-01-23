Chiều 22/1, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội diễn ra lễ ra mắt cuốn sách Năng lượng hạt nhân - Vì sao? của tác giả Bertrand Barré và tọa đàm Năng lượng hạt nhân: Kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn cho Việt Nam.

Bản tiếng Việt của Năng lượng hạt nhân - Vì sao? do TIMES phát hành là một điểm đáng chú ý khi được chuyển ngữ và hiệu đính bởi đội ngũ chuyên gia đang trực tiếp làm việc trong ngành điện hạt nhân tại Pháp.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Hiệp, chuyên viên Cơ học vật liệu của Tập đoàn Điện lực Pháp, từng công tác tại Ủy ban Năng lượng Hạt nhân và Năng lượng tái tạo Pháp, hiện là Tổng thư ký Mạng lưới Chuyên gia Năng lượng Hạt nhân người Việt ở nước ngoài, tham gia dịch thuật cuốn sách cùng ông Bùi Nguyễn Hoàng, Chủ tịch VietNuc, chuyên gia quản lý và thiết kế nhà máy điện hạt nhân tại EDF.

Phần hiệu đính do kỹ sư Ứng Quốc Hùng - Kỹ sư trưởng Setec Nuclear tại Pháp, người từng tham gia các dự án EPR tại Pháp và Anh, đảm nhiệm. Việc đội ngũ dịch giả và hiệu đính đều là những người đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực hạt nhân giúp bản dịch bảo đảm độ chính xác thuật ngữ, tính chuẩn mực học thuật và độ tin cậy chuyên môn.

Cuốn sách tiếp cận các vấn đề về năng lượng hạt nhân dưới góc nhìn khoa học, kỹ thuật và kinh tế, nhằm lý giải những tranh cãi xoay quanh lĩnh vực này một cách khách quan, cân bằng.

Tác phẩm đặt ra nhiều câu hỏi nền tảng như: mức độ phát thải thực sự của điện hạt nhân, chi phí xây dựng và vận hành nhà máy, nguy cơ tai nạn, cách thức quản lý chất thải phóng xạ, cũng như tác động lâu dài đến môi trường và xã hội. Đặc biệt, tác giả phân tích các sự cố lớn như Three Mile Island, Chernobyl và Fukushima nhằm rút ra bài học về kỹ thuật và quản lý an toàn.

Với cấu trúc 14 chương, cuốn sách dẫn dắt người đọc từ lịch sử phát triển năng lượng nguyên tử, nguyên lý vận hành nhà máy điện hạt nhân đến các vấn đề kinh tế, chính trị và triển vọng tương lai.

Lối viết dễ hiểu, mang tính sư phạm giúp tác phẩm trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, kỹ sư, nhà quản lý và công chúng quan tâm đến lĩnh vực năng lượng.

Việc tổ chức tọa đàm kết hợp ra mắt sách được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đối thoại khoa học, nâng cao nhận thức xã hội về năng lượng hạt nhân, đồng thời cung cấp cơ sở tham khảo cho quá trình xây dựng chiến lược năng lượng dài hạn của Việt Nam.