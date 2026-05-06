Ngày 6/5, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi ra mắt và giao lưu xoay quanh tập truyện ngắn Thời tiết của ký ức.

Các nhà văn tại buổi ra mắt sách.

Dù mang những cá tính văn chương khác biệt, điểm chung của họ là trải nghiệm người lính trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Sau nhiều biến động của đời sống, tất cả đã chưng cất ký ức vào các trang viết, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu trong Thời tiết của ký ức.

Buổi giao lưu, với sự tham gia đông đảo của giới văn chương và độc giả, trở thành một không gian đối thoại lắng đọng về ký ức.

Theo nhà văn Phạm Ngọc Tiến, mọi thứ đến với ông một cách muộn màng do chiến tranh, ông đi học khoa Ngữ văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội) muộn hơn bạn bè thậm chí đi làm, lấy vợ, sinh con và đến với văn chương cũng muộn. Ông luôn trăn trở để tìm ra một hướng đi riêng trong nghiệp con chữ, trong khi văn đàn Việt đã xuất hiện nhiều tên tuổi nổi bật.

Trong khi đó, nhà văn Trung Trung Đỉnh hài hước về cuộc đời mình rằng "đó là một sự lộn xộn, để mặc cuộc đời tự trôi" và "chỉ vài năm trở lại đây, cuộc đời ông mới trở nên ngăn nắp". Nhà văn Trung Trung Đỉnh tự nhận ''ăn thì giỏi nhưng nói rất dở'' nên đến buổi tọa đàm không biết nói gì để bạn đọc hiểu về văn chương của mình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam mang đến những chia sẻ giàu cảm xúc về từng tác giả trong tập sách. Ông cho rằng ký ức là giá trị không thể bị thay đổi: "Lịch sử có thể bị biến đổi ở một thời điểm nào đó, nhưng ký ức của dân tộc thì không thể thay đổi. Các nhà văn chính là những người lưu giữ những ký ức ấy… Chính bởi không thể bị thay đổi, ký ức luôn sống động trong từng trang viết của họ ở thực tại".

Trong khi đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định điểm gặp gỡ đáng quý của năm tác giả không chỉ nằm ở vốn sống dày dặn mà còn ở sự chân thành trong cách họ nhìn lại đời viết. Những câu chuyện mộc mạc, không tô vẽ nhưng giàu sức gợi đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa, góp phần làm phong phú diện mạo văn chương đương đại.

Thời tiết của ký ức gồm 12 truyện ngắn, mở ra một không gian hồi ức đa chiều. Nhan đề cuốn sách được lấy từ truyện ngắn cùng tên của Bảo Ninh, như một gợi dẫn ám ảnh đưa người đọc bước vào miền ký ức đã được lắng đọng qua năm tháng.

Trong tập sách, Trung Trung Đỉnh góp mặt với Khoảng sáng trên đỉnh dốc và Người trong cuộc, tiếp tục khẳng định giọng văn từng trải, đậm chất người lính và hơi thở Tây Nguyên. Bảo Ninh mang đến ba truyện Ngôi sao vô danh, Ba lẻ một và Thời tiết của ký ức, với thế giới nội tâm sâu lắng, nơi chiến tranh hiện lên qua những ám ảnh tinh vi của tâm hồn.

Nguyễn Quang Lập ghi dấu với Đò ơi, Tiếng khèn bè và Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri, kết hợp chất dân dã, hóm hỉnh với những chiêm nghiệm sắc sảo. Nguyễn Trọng Tín góp mặt bằng truyện ngắn kinh điển Bè trầm, tái hiện những dư âm hậu chiến đầy suy tư. Trong khi đó, Phạm Ngọc Tiến mang đến ba tác phẩm Họ đã trở thành đàn ông, Bạch Tuyết và một chú lùn, Chạy trốn, với lối viết thẳng thắn, không né tránh những góc cạnh gai góc của đời sống.