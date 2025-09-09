Ngày 9/9, công ty chứng khoán LPBank (LPBS), FPT và VPF đã ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26.

Cúp Quốc gia 2025/26 có nhà tài trợ tiềm lực.

Theo công bố, Cúp Quốc gia 2025/26 dự kiến khởi tranh từ ngày 12/9/2025 đến 28/6/2026, với sự tham dự của 25 CLB chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 CLB VĐQG và 11 CLB Hạng Nhất Quốc gia.

Đó là CLB Becamex TP.HCM, CAHN, CA TP.HCM, Thanh Hóa, HAGL, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF- CAND, SHB Đà Nẵng, SLNA, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TP.HCM), Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.