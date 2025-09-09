Hai trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 cho thấy bức tranh rõ nét về U23 Yemen – đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở bảng C (19h ngày 9/9).

Đội bóng Tây Á giành trọn 6 điểm trước U23 Singapore (2-1) và U23 Bangladesh (1-0), không phải nhờ lối đá quá hoa mỹ, nhưng lại nổi bật bởi sự thực dụng, thể lực bền bỉ và khả năng tận dụng thời cơ rất tốt.

U23 Yemen có thể lực tốt. Ảnh: VFF

Thể lực và tốc độ

Điểm dễ nhận thấy nhất ở U23 Yemen là sức vóc. Họ thường xuyên áp sát, tranh chấp mạnh mẽ ở khu trung tuyến, không ngại va chạm và đủ sức duy trì cường độ suốt 90 phút.

Trước U23 Singapore, ngay từ phút thứ 2, U23 Yemen bị thử thách bởi cú sút xa chệch cột, nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối pressing quyết liệt.

Khi gặp U23 Bangladesh, chính sức mạnh tranh chấp và sự lì lợm giúp họ tạo lợi thế hơn người ở cuối trận và cụ thể hóa thành bàn thắng trong thời gian bù giờ.

Biết tận dụng sai lầm

Hai bàn thắng vào lưới U23 Singapore đều xuất phát từ việc U23 Yemen đánh vào sự mất tập trung của đối thủ.

Radhi Ebrahim – tiền đạo được coi là mũi nhọn số 1 – luôn di chuyển khôn ngoan để sẵn sàng lao vào đá bồi, minh chứng là pha mở tỷ số vào lưới Singapore.

Trong khi đó, Awadh Masnom bình tĩnh sút phạt đền để nhân đôi cách biệt. Cặp đôi này không chỉ có khả năng dứt điểm, mà còn gây áp lực lớn khiến hàng thủ Singapore liên tục mắc lỗi.

Bản lĩnh

Trận gặp Bangladesh là ví dụ điển hình cho sự lì lợm của U23 Yemen. Họ tạo nhiều cơ hội, trong đó có cú đánh đầu dội xà ngang ở phút 6, nhưng suốt gần cả trận không thể ghi bàn.

Khi đối thủ phải nhận thẻ đỏ ở phút 87, Yemen lập tức tăng tốc và đúng phút 90+4, cầu thủ dự bị Esam Al-Awami tung cú dứt điểm quyết định.

Một bàn thắng muộn, nhưng thể hiện sự kiên nhẫn và bản lĩnh của đội bóng này: không bỏ lỡ cơ hội khi đối thủ lơ là.

Các cầu thủ U23 Yemen tranh chấp mạnh mẽ. Ảnh: FAS

Thủ môn chắc chắn

Dù bị U23 Singapore rút ngắn tỷ số 1-2, thủ thành U23 Yemen đã có pha cứu thua xuất sắc ở phút bù giờ, giữ lại chiến thắng.

Trước Bangladesh, hàng thủ cũng đứng vững trước nhiều pha phản công nhanh.

Điểm mạnh của Yemen nằm ở chỗ họ không chỉ biết pressing, mà còn biết lùi sâu bảo toàn thành quả khi cần.

Những gương mặt đáng chú ý:

- Radhi Ebrahim: trung phong nhanh nhẹn, dứt điểm quyết đoán.

- Awadh Masnom: tiền vệ công toàn diện, vừa tạo đột biến, vừa đột phá tốt.

- Esam Al-Awami: nhiều khả năng đá chính khi gặp U23 Việt Nam, kỹ thuật và di chuyển không bóng tốt.

- Adel Al-Shami: Kỹ thuật xử lý không gian hẹp rất tốt, dứt điểm đa dạng – nhất là các tình huống cố định hoặc sút xa.

- Thủ môn Osamah: phản xạ rất nhanh, làm chủ không gian tốt.

U23 Yemen không phải đội bóng ưa trình diễn, thiên về sự thực dụng, tận dụng triệt để mọi sai sót từ đối phương. Khả năng đọc trận đấu và thay người của HLV Amin Al-Sunaini cũng nổi bật.

HLV Kim Sang Sik cần có những giải pháp phù hợp để giúp U23 Việt Nam giành kết quả tích cực, qua đó lấy vé U23 châu Á 2026.

