Vì tình thế

Nhìn vào cục diện bảng C, U23 Việt Nam và U23 Yemen đang cùng nhau chia sẻ ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai lượt trận, chắc chắn chiếm hai vị trí cao nhất.

Vấn đề lúc này không chỉ là ngôi thứ mà còn là tấm vé đi tiếp. Trong cuộc đua giành 4 suất vé vớt dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, một kết quả hòa mang lại lợi thế cực lớn cho cả hai.

U23 Việt Nam rất muốn chiến thắng

Với 7 điểm trong tay (trong trường hợp hòa), U23 Việt Nam và U23 Yemen gần như cầm chắc vé có mặt tại VCK U23 châu Á, bất kể kết quả của các bảng đấu khác ra sao.

Kịch bản này mở ra một khả năng rất lớn về một thế trận "thủ hoà" trên sân Việt Trì. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cả hai đội nhập cuộc với một sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà hơn là mạo hiểm dâng cao tấn công. Một trận đấu có tỷ số hòa 0-0, hoặc hòa có bàn thắng là một kịch bản làm hài lòng chủ lẫn khách.

Vì U23 Việt Nam

Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam có thể bị cầm hòa không chỉ đến từ ý đồ của đối thủ hay sự toan tính của cả hai mà còn xuất phát từ chính những vấn đề mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã và đang đối mặt.

Suốt một chặng đường dài, từ giải U23 Đông Nam Á cho đến 2 trận đấu vừa qua của vòng loại U23 châu Á, bài toán trên hàng công của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có lời giải triệt để.

Khả năng dứt điểm thiếu sắc bén, sự vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng đã trở thành một căn bệnh mãn tính. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu: U23 Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu với những đội bóng chủ động chơi phòng ngự lùi sâu.

Nhưng là không dễ dàng khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn nhiều vấn đề

Khi đối phương dựng lên một "chiếc xe buýt" nhiều tầng trước khung thành, sự thiếu sáng tạo và đa dạng trong các phương án tấn công của U23 Việt Nam lại bộc lộ rõ. Những đường tạt bóng từ hai biên trở thành giải pháp chủ đạo, nhưng lại thiếu đi độ chuẩn xác và bất ngờ để có thể xuyên phá hàng thủ đối phương.

Chính những yếu điểm này khiến cho việc tìm kiếm bàn thắng trở nên vô cùng khó khăn, và một kết quả hòa trước U23 Yemen là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ngay cả khi U23 Việt Nam không chủ động hướng tới mục tiêu này.

Vì vậy, cuộc đối đầu với U23 Yemen sẽ là một thử thách thực sự. Một chiến thắng là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh và tham vọng của U23 Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải vượt qua không chỉ sự toan tính của đối thủ, mà còn cả những giới hạn của chính mình.