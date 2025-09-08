Trận U23 Việt Nam vs U23 Yemen được xem là "chung kết" của bảng C. Đội nào thắng sẽ giành vé trực tiếp tham dự VCK U23 châu Á 2026. Trước trận đấu, tiền đạo Abdo Al Wami của U23 Yemen tỏ ra rất tự tin, anh nói: "U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, chúng tôi tin tưởng sẽ giành trọn 3 điểm".

Al Wami chính là người hùng của U23 Yemen trong chiến thắng 1-0 trước Bangladesh hôm 6/9. Anh là một trong những chân sút có thể gây ra nguy hiểm với hàng thủ U23 Việt Nam.

U23 Yemen đặt mục tiêu giành 3 điểm trước U23 Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Al Sunaini khẳng định: “U23 Yemen bước vào trận gặp U23 Việt Nam với tham vọng chiến thắng. Chúng tôi cần 3 điểm để chiếm ngôi đầu, vì thế thi đấu bằng tinh thần cao nhất”.

Về phía đội chủ nhà, thủ quân Khuất Văn Khang đánh giá: "U23 Yemen là đội bóng tốt và cũng có 2 chiến thắng giống như U23 Việt Nam. Chúng tôi xem những trận đấu của Yemen, nhưng vấn đề chiến thuật tôi xin không tiết lộ. Yemen có nhiều điểm mạnh, thi đấu tự tin và cầm bóng tốt. U23 Việt Nam tập trung vào đội mình trước để thi đấu thật tốt trước khi nghĩ về đối thủ.

Chúng tôi luôn luôn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa được thi đấu trên sân nhà, đội phải cố gắng quyết tâm thi đấu thật tốt để dành tặng cho người hâm mộ, cũng như giành điểm tuyệt đối ở vòng loại”.

Khuất Văn Khang tin tưởng vào chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Anh Đức

Về hạn chế dứt điểm của U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang cho biết: "HLV Kim Sang Sik chỉ bảo rất nhiều và chỉnh sửa cho đội. Về khả năng dứt điểm, tôi thấy U23 Việt Nam rất cố gắng để có bàn thắng. Nhưng mọi người cũng thấy có những tình huống thủ môn đội bạn thi đấu rất tốt, hoặc không may khi bóng chạm cột dọc, xà ngang".

Trận U23 Việt Nam vs U23 Yemen lăn bóng vào lúc 19h ngày 9/9 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn