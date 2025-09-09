Với 6 điểm sau hai lượt trận (thắng U23 Bangladesh 2-0 và U23 Singapore 1-0), U23 Việt Nam xếp nhất bảng C, bằng điểm với U23 Yemen nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ cần một kết quả hòa ở trận cuối vòng loại là giành vé trực tiếp tham dự VCK U23 châu Á 2025 với vị trí nhất bảng. Nhưng đội chủ nhà đang rất tự tin và quyết tâm làm được nhiều hơn như thế: đánh bại đối thủ đến từ Tây Á.

"Với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa", HLV Kim Sang Sik tuyên bố trước trận.

U23 Việt Nam chưa chơi hết sức ở hai trận vừa qua. Ảnh: Anh Đức

Thực tế, đây là trận đấu khó khăn nhất tại bảng C với U23 Việt Nam. So với các đối thủ là U23 Bangladesh và U23 Singapore, U23 Yemen được đánh giá mạnh hơn, khó chơi hơn.

HLV Amin Sunaini chỉ có 1 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong 2 trận vừa qua, cho thấy đội bóng này ổn định về nhân sự.

Về lối chơi, U23 Yemen triển khai khá đa dạng. Ngoài những bài đánh biên, trung lộ, họ cũng sử dụng các pha bóng bổng mỗi khi có cơ hội tiếp cận 1/3 sân của đối phương.

Chắc chắn HLV Kim Sang Sik và các học trò nghiên cứu kỹ về U23 Yemen để chuẩn bị những phương án đối phó. Dù U23 Yemen là một thử thách lớn nhưng U23 Việt Nam tin vào sức mạnh của mình. Đây là trận mà ông Kim có thể lần đầu tiên sử dụng đội hình tối ưu nhất.

U23 Việt Nam tự tin đánh bại U23 Yemen. Ảnh: Anh Đức

Vấn đề với U23 Việt Nam là khâu dứt điểm. Ở hai trận vừa qua, nếu biết chắt chiu cơ hội, các chàng trai của chúng ta đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Vì thế, trong trận quyết đấu với U23 Yemen, Đình Bắc và các đồng đội cần khắc phục hạn chế, chơi với tinh thần cao nhất.

Nhìn chung U23 Việt Nam chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ, chơi hết khả năng, sẽ làm được điều mình cần là một chiến thắng để đi tiếp vào VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn

