Lịch sử

Ngày 18/11 đánh dấu cột mốc lịch sử của CONCACAF (Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe): Curacao hòa Jamaica 0-0 và giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên.

Cùng thời điểm đó, Costa Rica và Honduras nói lời chia tay giải đấu, trong khi Haiti trở lại sau lần gần nhất góp mặt ở vòng chung kết tại Đức 1974.

Curacao mừng chiếc vé lịch sử. Ảnh: CNFT

Panama cũng tham dự World Cup 2026. Suriname và Jamaica sẽ tranh vé vớt vào tháng 3/2026.

Đáng chú ý, với việc 3 đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách, vòng loại khu vực CONCACAF đã mang đến không ít bất ngờ.

Điều Curacao làm được thực sự là kỳ tích. Đây là quốc gia có dân số ít nhất – khoảng 155.000 người – từng góp mặt ở World Cup.

Curacao trở thành đội tuyển thứ 4 lần đầu tham dự World Cup sau Uzbekistan, Jordan và Cabo Verde.

Ngoài ra, họ còn lập thêm một kỷ lục khác tại giải đấu tổ chức ở Bắc Mỹ: với diện tích chỉ 444 km², hòn đảo nằm ở vùng biển Caribe và rất gần bờ biển Venezuela này là quốc gia có diện tích nhỏ nhất từng thi đấu ở World Cup.

Có nghĩa là diện tích của Curacao nhỏ hơn Đảo Phú Quốc (khoảng 574 km²).

Trận hòa của Curacao trước Jamaica cũng cho thấy một điều đặc biệt khác tại kỳ World Cup sắp tới.

Curacao là đảo Caribe thuộc Vương quốc Hà Lan, vì vậy quốc gia này sẽ được đại diện tại World Cup bằng hai đội tuyển – Hà Lan và Curacao.

Người dân Curacao có hộ chiếu Hà Lan, được hưởng đầy đủ quyền lợi như công dân Liên minh châu Âu, mặc dù hòn đảo thuộc Antilles Hà Lan này không nằm trong lãnh thổ EU.

Người hùng Advocaat

Đội tuyển Curacao được dẫn dắt bởi Dick Advocaat, HLV huyền thoại của bóng đá Hà Lan.

Advocaat từng dẫn dắt Hà Lan tại World Cup 1994 ở Mỹ, nơi đội tuyển này vào tới tứ kết và thua Brazil – đội vô địch giải đấu với những ngôi sao như Romario hay Bebeto, sau khi đánh bại Italia trên loạt luân lưu ở chung kết.

Tuyển Curacao chủ yếu gồm các cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan. Advocaat từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như PSV, Dortmund hay Rangers.

HLV Advocaat là người hùng của Curacao. Ảnh: CNFT

Advocaat có thời gian làm việc ở châu Á, với tuyển Hàn Quốc và tuyển Iraq, nhưng không thành công.

Mùa hè 2023, Advocaat thất nghiệp sau khi chia tay Den Haag. Chính ông chủ động liên hệ với Curacao vào năm 2024 – đội khi đó để trống chiếc ghế HLV trưởng.

“Ông ấy thật tuyệt vời. Ngay khi đến, ông đã mang theo rất nhiều kinh nghiệm”, tiền đạo Kenji Gorre, người ghi 2 bàn trong chiến dịch vòng loại, nói về Advocaat.

Gorre tự hào: “Việc Dick tin tưởng chúng tôi và tin tưởng vào giấc mơ của Curacao cũng cho thấy tiềm năng mà ông nhìn thấy. Chúng tôi thực sự biết ơn ông. Giờ đây, chúng tôi đang bước đi trên con đường định mệnh mà mình đã chọn”.

Advocaat mang theo trợ lý quen Cor Pot, đồng thời cũng mong muốn duy trì một số hiểu biết về địa phương.

Năm 2019, Curacao từng đá chung kết King’s Cup với Việt Nam (khi ấy được dẫn bởi HLV Park Hang Seo) tại Thái Lan, thắng luân lưu 5-4 sau khi hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.

Cách nay 3 năm, Curacao thua Indonesia 2-3 và 1-2 trong 2 trận giao hữu liên tiếp. Giờ đây, đội tuyển có biệt danh “The Blue Family” thể hiện bước tiến vượt bậc để dự World Cup.

Kỳ World Cup tới có thể là dấu mốc lịch sử khác vì Advocaat, ở tuổi 78, có thể trở thành HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu, vượt qua Otto Rehhagel khi dẫn Hy Lạp năm 2010 (71 tuổi 317). Trong trường hợp Romania vượt qua vòng play-off, kỷ lục sẽ thuộc về Mircea Lucescu (80 tuổi).