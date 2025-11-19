Haiti đã tạo nên cú hích lớn tại vòng loại World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Nicaragua.

Chỉ trong hiệp một, Deedson Louicious và Ruben Providence lần lượt ghi bàn, giúp đội tuyển Caribe sớm kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Bước sang hiệp hai, họ thi đấu kín kẽ, bảo toàn lợi thế và giữ chắc ba điểm then chốt.

Haiti gây địa chấn với vé dự World Cup sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh: FIFA

Điều đáng nói, Haiti là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất khu vực, với diện tích chỉ 27.750 km² - tương đương 8,4% diện tích Việt Nam, nhưng lại làm nên kỳ tích mà nhiều đội bóng lớn thèm khát.

Chiến thắng của họ càng trở nên ý nghĩa khi Costa Rica và Honduras hòa 0-0 ở trận đấu cùng giờ, đưa Haiti lên ngôi đầu bảng C và chính thức trở lại World Cup lần đầu sau 51 năm.

Phong độ ấn tượng của Haiti không phải là may mắn. Họ chỉ thua một trong sáu trận vòng loại cuối và thắng Costa Rica ở lượt đấu trước, tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ trước cuộc quyết đấu với Nicaragua.

Cùng thời điểm, Curacao - quốc gia chỉ khoảng 150.000 dân, diện tích chỉ bằng 1/8 Hà Nội cũng viết câu chuyện cổ tích khi hòa Jamaica để đoạt vé World Cup đầu tiên. Như vậy, CONCACAF đã xác định 6 đại diện: Mỹ, Mexico, Canada, Panama, Curacao và Haiti.

Jamaica và Suriname sẽ bước vào vòng play-off, nhưng ấn tượng bậc nhất rõ ràng thuộc về Haiti - quốc gia nhỏ bé nhưng ý chí lớn lao.