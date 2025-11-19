1. Với tấm vé World Cup 2026 gần như đã chắc trong tay, chỉ còn cách một bước để cân bằng kỷ lục 31 trận bất bại liên tiếp của Italia, Tây Ban Nha suýt phải nhận hậu quả vì tâm lý chủ quan.

Nhà vô địch EURO 2024 nhận 2 bàn thua đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 và thậm chí có lúc bị dẫn bàn.

Dani Olmo đưa chủ nhà vươn lên từ rất sớm. Ảnh: Diario AS

Lần đầu tiên Tây Ban Nha phải rượt đuổi để giành kết quả hòa giữa biển cơ hội, trước một Thổ Nhĩ Kỳ cứng cáp hơn rất nhiều so với Bulgaria hay Georgia, và hơn hẳn cái bóng nhợt nhạt chính họ trận lượt đi.

Trận đấu được định hình bởi quỹ đạo mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn. Ngay từ cách bố trí đội hình, mọi dấu hiệu cho thấy họ lo một cơn lốc nữa của Tây Ban Nha.

Montella thay tới 8 vị trí so với trận trước, có lẽ đầu ông hướng nhiều hơn tới loạt play-off tháng Ba, thay vì tưởng tượng cảnh bước khỏi sân La Cartuja với điều không tưởng 7-0.

Ông giữ chân Yildiz, Akturkoglu và Aydin, những người chỉ cách án treo giò một thẻ vàng. Arda Guler cũng ngồi ngoài.

Montella gom đội hình thành khối 5 hậu vệ, đặt cược vào việc tránh một trận thua đậm như cái 0-6 mà “La Roja” từng giáng xuống họ, trong trận đấu hay nhất mùa này của Lamine Yamal.

2. Tây Ban Nha lao vào đúng hướng ấy, báo hiệu ngay từ sớm rằng họ chuẩn bị đập tan hệ thống phòng ngự đối phương.

Aleix Garcia, người thay Zubimendi, mở bóng sang trái cho Cucurella băng lên rồi chuyền vào vòng cấm. Fabian Ruiz bị hụt, nhưng Dani Olmo từ phía sau kịp xuất hiện để ghi bàn. Mới 4 phút trôi qua.

Tây Ban Nha di chuyển với bóng như bị “giam giữ” dưới chân họ, như thường lệ: cường độ cao và tốc độ tăng dần mỗi khi tiến gần khung thành Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Diario AS

Ở giữa sân, Aleix và Fabian luân chuyển bóng đầy tự tin, còn Merino nhô cao hơn một chút. Nhịp độ thay đổi liên tục: từ hai chạm sang những pha bật nhả một chạm xuyên qua lớp phòng ngự dày đặc.

Chỉ một cái chớp mắt là đủ để chuyển từ sự thăm dò sang bứt tốc. Từng đợt sóng dữ lại tràn về phía khung thành Bayindir.

Olmo đặc biệt thăng hoa, một câu đố nan giải cho hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh như đóng quân ở cánh trái, thỉnh thoảng tham gia phối hợp. Nhưng rồi anh biến mất, đột ngột xuất hiện ở trung lộ, sát Oyarzabal, đan xen với Yeremy phía cánh kia.

Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát với mục tiêu phòng ngự, nhưng họ không mong manh vô hại như Bulgaria.

Đội của Montella, rất kỷ luật trong sơ đồ 5-4-1, đôi khi là 6-4, dần tìm ra cách thoát pressing và bắt đầu tấn công thăm dò.

Tây Ban Nha dần nới lỏng thế trận, lỏng lẻo đến mức khó tin. Nhờ vậy, ngay trước hiệp 1, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Unai Simon tại vòng loại World Cup, khi Deniz Gul chớp cơ hội dứt điểm sau pha phạt góc.

3. Bàn thắng giúp Thổ Nhĩ Kỳ bớt rụt rè. Lưới phòng ngự của “La Roja” mở ra, và đội khách bắt đầu nhìn thấy Unai Simon gần hơn.

Yilmaz, cái gai suốt cả trận với đội chủ nhà, buộc Unai Simon phải cứu thua với một cú móc bóng điệu nghệ.

Sau đó, Ozcan đánh bại Simon bằng cú sút xa chân phải sau tình huống phối hợp trước vòng cấm. Đội chủ nhà thiếu sự quyết liệt trong tranh chấp phòng ngự.

Oyarzabal một lần nữa tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: Diario AS

Tây Ban Nha đứng ở vùng đất mà suốt nhiều tháng họ chưa từng đặt chân tới: không chỉ bị thủng lưới, mà cả đội đang tiến gần kỷ lục bất bại thế giới, lại bị dẫn trước.

Lần gần nhất “La Roja” bị dẫn bàn? Hồi tháng Ba, khi Hà Lan vượt lên họ trong trận tứ kết Nations League. Khán giả Sevilla cảm nhận được nguy cơ thất bại.

May mắn cho Tây Ban Nha khi họ vẫn còn Mikel Oyarzabal. Cucurella lại dâng cao và căng ngang, Yeremy sút cận thành hạ Bayindir rồi Demiral phá bóng trên vạch vôi.

Oyarzabal xuất hiện đúng lúc để đá bồi gỡ hòa 2-2. Bàn thứ 6 của anh tại vòng loại, giúp Tây Ban Nha cân bằng kỷ lục 31 trận bất bại chính thức của Italia.

Giờ đây, thầy trò Luis de la Fuente được nghỉ ngơi để hướng đến trận tranh Finalissima với Argentina vào tháng Ba. Đó cũng là cơ hội để thiết lập kỷ lục tuyệt đối cho riêng mình.