Trận hòa 0-0 giữa Curacao và Jamaica ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khép lại bằng một cú sốc tích cực cho người hâm mộ bóng đá thế giới: Curacao chính thức giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Jamaica cần ba điểm để đi thẳng, nhưng Curacao chỉ cần một trận hòa và họ đã kiên cường bảo vệ mục tiêu ấy trong 90 phút giàu kịch tính.

Curacao viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại - Ảnh: FIFA

Curacao là một quốc đảo nằm ở phía Nam biển Caribbe, từng là vùng đất tự trị hải ngoại của Hà Lan. Quốc gia này có dân số cực kỳ khiêm tốn - chỉ bằng 1/50 dân số Hà Nội, và diện tích vỏn vẹn 444 km², tương đương 1/8 diện tích Hà Nội. Với quy mô nhỏ bé như vậy, chiến tích giành vé World Cup của họ được xem là kỳ tích mang tính lịch sử.

Curacao cũng không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, từng đánh bại tuyển Việt Nam trên loạt luân lưu tại chung kết King's Cup 2019.

Cùng ngày Curacao làm nên kỳ tích, Haiti cũng thắp sáng hi vọng cho người dân quê hương bằng chiến thắng 2-0 trước Nicaragua để đoạt vé trực tiếp. Trong khi đó, Suriname hụt hơi ở phút cuối nhưng vẫn còn cơ hội ở vòng play-off liên lục địa.

Highlights Curacao 0-0 Jamaica: