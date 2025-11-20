Lewandowski gia nhập Barca hè năm 2022 với bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng Anh từ Bayern Munich.

Tiền đạo người Ba Lan chuyển đến sân Nou Camp vào thời điểm Blaugrana đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Lewandowski chuyển đến Barca với mức phí 42,5 triệu bảng Anh - Ảnh: FCB

Tuy thế, Lewandowski đã giúp Barca đoạt chức vô địch La Liga ngay năm đầu tiên anh phục vụ đội bóng, với 23 bàn ghi được trong 34 trận.

Nhưng một thông tin giật gân vừa xuất hiện trong cuốn tiểu sử "Lewandowski: Con người thật", mới được xuất bản do tác giả Sebastian Staszewski chấp bút.

Có đoạn viết, lãnh đạo Barcelona đã yêu cầu Lewandowski ngừng ghi bàn trong 2 trận đấu cuối mùa giải 2022/23.

Cuốn sách tiết lộ, Lewandowski được triệu tập đến một cuộc họp với một số thành viên hội đồng quản trị đội bóng, gồm cả chủ tịch Joan Laporta.

Cựu tiền đạo Bayern Munich bị yêu cầu không ghi thêm bàn thắng nào nữa cho đến khi mùa giải kết thúc.

Chức vô địch sớm thuộc về Barca nên CLB muốn tránh trả khoản phụ phí 2,2 triệu bảng cho Bayenr Munich, trong trường hợp Lewandowski ghi được 25 bàn thắng.

Rốt cuộc, tiền đạo Ba Lan "tịt ngòi" ở hai vòng đấu cuối, nhưng sau đó vẫn được trao danh hiệu Vua phá lưới La Liga.