Theo Kyiv Independent, NABU đã thông báo về vụ bắt giữ trong ngày 15/2, nhấn mạnh rằng nhân vật vừa bị bắt giữ có liên quan đến đại án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

"Các điều tra viên đã bắt giữ một cựu Bộ trưởng Năng lượng trong khuôn khổ đại án Midas, khi người này đang tìm cách đào tẩu. Các thủ tục điều tra ban đầu đang được tiến hành theo đúng yêu cầu của pháp luật và các phán quyết của tòa án. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau", đại diện NABU cho biết.

Dù NABU không nêu rõ danh tính, nhưng truyền thông Ukraine sau đó tiết lộ nhân vật vừa bị bắt là ông Herman Halushchenko - người giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko. Ảnh: Ukrinform

Ở thời điểm hiện tại, ông Halushchenko đang bị NABU điều tra về sự liên quan tới đại án tham nhũng tại doanh nghiệp độc quyền điện hạt nhân của Ukraine Energoatom. Đây được xem là bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị lớn vào cuối năm ngoái.

Trong số bằng chứng được các điều tra viên công bố vào tháng 11/2025, có một số đoạn ghi âm cho thấy các nghi phạm đang bàn bạc về cách chia tiền hoa hồng cho một người được gọi là "Giáo sư". Các công tố viên tin rằng nhân vật này chính là ông Halushchenko.

Đại án tham nhũng trong ngành năng lượng của Ukraine đã khiến Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak và 2 Bộ trưởng phải từ chức. Cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov đã bị bắt giữ để điều tra, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov cũng được cho có liên quan đến vụ việc.