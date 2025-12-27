Ông Mindich, nghi phạm lớn trong đại án tham nhũng ở Ukraine. Ảnh: Pravda.

Theo Kyiv Independent, ông Mindich, từng là cộng sự thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bị buộc tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và làm giàu bất chính. Người này đã rời khỏi Ukraine trước khi bị buộc tội.

Hãng thông tấn Ukrainska Pravda đã tìm thấy ông Mindich ở Israel và đăng tải cuộc phỏng vấn với ông vào 26/12. Khi trả lời phỏng vấn, ông Mindich đã đề cập đến các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng quy mô lớn gắn với công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom. Cuộc điều tra này đã trở thành một trong những bê bối chính trị lớn nhất của Ukraine trong những năm gần đây.

Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) cho hay, ông Mindich là đối tượng cầm đầu. Những nhân vật quan trọng khác có liên quan gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksii Chernyshov, Bộ trưởng Nội vụ Herman Halushchenko - người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng hồi đầu năm nay, Rustem Umerov - cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng.

Tòa án Chống tham nhũng cấp cao của Ukraine ngày 1/12 đã ra lệnh bắt giữ vắng mặt ông Mindich vì vai trò bị cáo buộc của ông trong vụ tham nhũng 100 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn báo Ukrainska Pravda, ông Mindich cho biết không thể bình luận về các thủ tục pháp lý do điều tra đang diễn ra và luật sư riêng đã yêu cầu ông không làm như vậy.

Doanh nhân này bày tỏ sự thất vọng với giới truyền thông, nói rằng các bài báo mô tả ông là nhân vật chính trong âm mưu biển thủ, là kẻ cực đoan và có tội. Ông Mindich phủ nhận việc bỏ trốn để trốn tránh điều tra đồng thời tuyên bố sự ra đi của ông đã được lên kế hoạch từ trước.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Tổng thống Zelensky, ông Mindich nói đã lâu không liên lạc với người đứng đầu Ukraine. Ông cũng phủ nhận có quan hệ thân thiết với ông Andriy Yermak - cựu chánh văn phòng Tổng thống và tuyên bố không liên quan tới Fire Point - một công ty quốc phòng Ukraine đang vướng vào tranh cãi. Công ty này, không tồn tại trước khi xung đột xảy ra, đã trở thành một trong những đơn vị nhận được khoản tài trợ lớn từ ngân sách máy bay không người lái của Bộ Quốc phòng Ukraine, gồm cả nguồn tài trợ của Đức và Đan Mạch.