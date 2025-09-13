Tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki. Ảnh: EFE

Theo CNN, Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức cho bà Karki tại dinh tổng thống trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp vào tối 12/9.

Cựu Chánh án tòa án tối cao Nepal Sushila Karki, 73 tuổi được bổ nhiệm sau các cuộc đàm phán giữa ông Paudel với Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel và những người biểu tình. Văn phòng tổng thống Nepal cho biết, tân thủ tướng được giao nhiệm vụ tổ chức bầu cử Hạ viện trước ngày 11/3/2026. Bà Karki dự kiến sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng mới trong vài ngày tới.

Các cuộc biểu tình chống tham nhũng của phong trào "Thế hệ Z" tại Nepal trong tuần này đã làm 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Manjita Manandhar, một người biểu tình thuộc Thế hệ Z cho biết, cô có "cảm xúc lẫn lộn" về việc bổ nhiệm bà Karki. "Tuy nhiên, chúng ta đã làm được! Vì mọi người! Vì một Nepal mới. Hành trình chỉ mới bắt đầu. Tất cả người Nepal chúng ta phải mạnh mẽ và nỗ lực hết mình để đưa Nepal trở thành quốc gia tốt nhất thế giới. Đây mới chỉ là khởi đầu", Manandhar bộc bạch.

Biểu tình bùng phát tại Nepal do lệnh cấm mạng xã hội, sau đó đã lan khắp các đường phố và gây ra bất ổn xã hội lớn nhất tại quốc gia này trong nhiều năm. Bạo lực chỉ lắng xuống sau khi Thủ tướng Oli từ chức và lệnh cấm mạng xã hội được dỡ bỏ.

Bà Karki là lựa chọn ưu tiên của những người biểu tình. Họ ca ngợi tân nữ thủ tướng là người trung thực, liêm chính và có lập trường chống tham nhũng. Họ đã thể hiện sự ủng hộ đối với bà Karki thông qua một cuộc bỏ phiếu không chính thức trên ứng dụng nhắn tin Discord.