Theo News 18, từng là biểu tượng rực rỡ của tham vọng với lối thiết kế hiện đại, tòa tháp kính cao 64m hiện giờ chỉ còn là đống đổ nát cháy đen, với cửa sổ bị thổi bay và nội thất bên trong bị phá hủy.

Khách sạn Hilton được Tập đoàn Shanker khởi công xây dựng vào năm 2016, với mục tiêu nâng ngành dịch vụ khách sạn của Nepal lên tầm quốc tế. Quá trình xây dựng đã trải qua nhiều lần trì hoãn và nghiêm trọng nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Khách sạn có chi phí xây dựng hơn 90 triệu USD, với tầm nhìn toàn cảnh dãy Himalaya đã được chính thức khai trương vào tháng 7/2024.

Video: ANI

Làn sóng biểu tình phản đối việc Chính phủ Nepal cấm các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube và X đã nhanh chóng leo thang thành cuộc nổi loạn rộng khắp, chống lại tham nhũng và trì trệ chính trị. Trong đó, người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh trên khắp thành phố Kathmandu.

Giữa bạo lực, không chỉ Hilton bị thiêu rụi, tòa nhà quốc hội, các cơ quan chính phủ và dinh thự riêng của nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Nepal cũng chung cảnh ngộ.