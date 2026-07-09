Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, đây là phán quyết đầu tiên của Tòa án Tối cao đối với ông Yoon Suk-yeol, người đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến quyết định bất ngờ ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Phiên tòa chính xét xử cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn vẫn đang được tòa phúc thẩm xem xét, sau khi tòa án cấp dưới tuyên phạt ông mức án tù chung thân.

Ngoài tội cản trở công lý, cựu tổng thống còn bị truy tố với các cáo buộc lạm dụng quyền lực, làm giả tài liệu công và nhiều tội danh khác trong phiên xử hôm nay (9/7).

Thẩm phán chủ tọa cho biết: "Bản án của tòa cấp dưới không có sai sót, không vượt quá giới hạn của nguyên tắc tự do đánh giá chứng cứ trái với logic, cũng như không áp dụng sai các nguyên tắc pháp lý liên quan".

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Phiên tuyên án hôm nay (9/7) được phát sóng trực tiếp dù ông Yoon phản đối và không có mặt tại tòa. Theo quy định, bị cáo không bắt buộc phải tham dự phiên xét xử phúc thẩm cuối cùng.

Ông Yoon bị tạm giam từ tháng 7/2025 và bị cáo buộc đã chỉ đạo lực lượng cận vệ tổng thống ngăn cản các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1/2025.

Cựu Tổng thống Yoon cũng bị truy tố với cáo buộc xâm phạm quyền của 9 thành viên nội các khi không triệu tập họ tham dự cuộc họp trước để xem xét kế hoạch ban bố thiết quân luật.

Các cáo buộc khác bao gồm sửa đổi sắc lệnh thiết quân luật sau khi lệnh này bị hủy nhằm che giấu những sai sót về thủ tục, sau đó tiêu hủy văn bản này, chỉ đạo phát hành một thông cáo báo chí chứa thông tin sai sự thật đồng thời hạn chế quyền tiếp cận hồ sơ cuộc gọi của một cựu chỉ huy quân đội.

Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, tuyên ông Yoon có tội đối với toàn bộ các cáo buộc nêu trên, đồng thời tuyên trắng án đối với một số cáo buộc khác.

Hồi tháng 4, tòa phúc thẩm đã tuyên án ông Yoon 7 năm tù, tăng 2 năm so với phán quyết của tòa án cấp quận nhưng thấp hơn mức 10 năm mà nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị.